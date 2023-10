(New York) L’acteur de Star Trek et activiste politique George Takei publiera au printemps prochain un livre d’images qui s’inspire de sa petite enfance passée dans les camps d’internement pour les Américains d’origine japonaise.

Associated Press

Crown Books for Young Readers a annoncé mercredi que My Lost Freedom, illustré par Michelle Lee, sera publié le 30 avril 2024. M. Takei, âgé de 86 ans, a passé trois ans dans trois camps différents pendant la Seconde Guerre mondiale.

PHOTO CROWN BOOKS FOR YOUNG READERS VIA ASSOCIATED PRESS My Lost Freedom, illustré par Michelle Lee, sera publié le 30 avril 2024.

Ces camps ont été créés après que le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt eut signé en 1942 un décret autorisant le déplacement forcé sur la côte ouest des personnes considérées comme présentant un risque pour la sécurité, ce qui a conduit à l’incarcération de plus de 100 000 Américains d’origine japonaise.

« C’est à cause de mon enfance derrière des barbelés que je suis devenu un activiste », a déclaré M. Takei dans un communiqué.

« Il était évident que l’histoire des injustices subies par les Américains d’origine japonaise devait également être racontée d’une manière compréhensible pour les jeunes enfants et les personnes qui s’occupent d’eux. En particulier dans le climat politique actuel, ma mission est de transmettre ce chapitre de l’histoire américaine aux enfants afin que nous puissions tous grandir en connaissant à la fois la fragilité et l’importance de la démocratie et de notre participation à celle-ci. »

Les précédents livres de Takei comprennent Oh Myyy ! There Goes The internet, qui traite de l’importance de son audience sur les réseaux sociaux, et l’autobiographie To the Stars.

Crown Books for Young Readers est une collection de l’éditeur américain Random House Children’s Books.