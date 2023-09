Critique de Juillet n’est pas une vivace

Pour l’adolescent en vous

Elle s’appelle Marilyne, elle a 30 ans, et plus ou moins de succès auprès des hommes. Une sorte d’antihéroïne sympathique, qui a vécu son lot de déceptions, et qui voit un jour et tout à fait par hasard réapparaître dans sa vie pour un souper deux copains de son adolescence. L’affaire lui glace le sang. Mais pourquoi, exactement ?