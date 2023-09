Les Montréalaises Sarah Bernstein et Kasia Von Schaik se retrouvent dans la première sélection du prix Giller de la Banque Scotia 2023.

La Presse Canadienne

Ce n’est pas la première nomination prestigieuse pour le livre de Bernstein, Study for Obedience, qui se retrouve également dans la longue liste de candidats au prix Booker.

L’autrice est originaire de Montréal, mais habite maintenant en Écosse.

Kasia Von Schaik, une doctorante de l’Université McGill née en Afrique du Sud, apparaît également dans la première sélection avec son recueil de nouvelles We Have Never Lived On Earth.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE KASIA VON SCHAIK Kasia Von Schaik

La gagnante de l’année dernière, Suzette Mayr, a dévoilé la liste à Saint-Jean de Terre-Neuve lors d’un évènement marquant le coup d’envoi du 30e anniversaire du prix littéraire canadien.

Parmi les autres auteurs en lice, on retrouve David Bergen, un habitué du concours, qui avait notamment remporté le prix en 2005 pour The Time In Between. Il a été sélectionné cette fois-ci pour son roman Away From The Dead.

Les organisateurs du prix affirment que les 12 titres ont été choisis parmi un nombre record de 145 livres soumis par des éditeurs de partout au Canada. Les finalistes pour le prix seront annoncés le 11 octobre.

Le prix Giller octroie 100 000 $ à l’auteur du meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles canadien publié en anglais, et 10 000 $ à chacun des finalistes.

Le gagnant sera annoncé le 13 novembre lors d’une diffusion sur CBC et le service de diffusion en continu CBC Gem.