Durant tout le mois d’août, des libraires nous confient quelles sont leurs lectures incontournables du moment. Cette semaine : Chantal Fontaine, qui travaille depuis près de 30 ans à la Librairie Moderne, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en plus d’y animer un club de lecture, nous recommande trois polars enlevants qui sont parus au cours des derniers mois.

Femmes de désordre, Catherine Côté

Femmes de désordre Catherine Côté VLB éditeur 400 pages

« Je n’ai pas lu son premier roman [Brébeuf], mais ça ne m’a pas dérangée. J’aime beaucoup le polar historique, surtout quand c’est au Québec. Là, ça se passe dans les années du Red Light, dans le milieu des prostituées, et il y a un corps qui est découvert. Catherine Côté met beaucoup de dualité dans son roman. Le personnage de Marcus, c’est le genre de policier taciturne qui ne s’investit pas trop dans son travail, qui a juste hâte de pouvoir reprendre une autre pinte. Et de l’autre côté, il y a cette journaliste, Suzanne, qui doit faire sa place. Les personnages sont très tourmentés et il y a tout cet aspect-là que j’aime beaucoup. »

Le dernier souffle est le plus lourd, Catherine Lafrance

Le dernier souffle est le plus lourd Catherine Lafrance Druide 408 pages

« J’aime beaucoup les livres qui sont écrits par des journalistes, peu importe le genre. Là, il arrive un drame et quelqu’un découvre un mort. [Le héros, le journaliste] Michel Duquesne, plonge dans le pouvoir et la politique. Sa femme est avocate et elle aussi, elle fait son enquête. Catherine Lafrance ne va pas toucher nécessairement à un complot, mais elle aborde la méfiance envers les institutions, du côté du journaliste qui se pose des questions. C’est très actuel et c’est super bien écrit. On pourrait croire qu’en enquêtant dans le domaine pharmaceutique, ça pourrait se compliquer, mais pas du tout ; ça reste quand même accessible. C’est enlevant ; une belle surprise. »

Étude en noir, José Carlos Somoza

Étude en noir José Carlos Somoza (traduit de l’espagnol par Marianne Millon) Actes Sud 400 pages

« C’est un auteur d’origine cubaine qui vit en Espagne. Il n’est pas toujours facile à lire, mais pour quelqu’un qui veut le découvrir, ce roman est peut-être plus accessible. Il s’inspire d’Une étude en rouge, d’Arthur Conan Doyle. Ça se passe à la fin des années 1800. Une infirmière qui travaille en psychiatrie s’occupe seule d’un patient avec le médecin ; puis une série de meurtres se produit dans la ville de Portsmouth. On est dans les théâtres clandestins, c’est un peu glauque et scandaleux pour l’époque. L’homme qui est enfermé à l’asile va aider l’infirmière et le jeune médecin à élucider ces meurtres, donc on suit ce trio. Encore là, c’est un polar historique que j’ai beaucoup aimé. »