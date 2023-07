Yvan Godbout avait été acquitté en 2020 de production de pornographie juvénile en raison d’un passage de son roman Hansel et Gretel dans lequel il décrivait l’agression sexuelle d’une fillette de 9 ans par son père.

Le romancier Yvan Godbout a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière d’auteur dans une publication sur Facebook.

« J’ai cru être assez fort pour me relever de la tempête, mais j’avais tort. Depuis cinq ans, je navigue à travers l’opinion publique avec des épaules de plus en plus surchargées », a-t-il déclaré.

Dans sa publication, le romancier dénonce l’étiquette qui lui a été collée depuis l’affaire. « Je n’en peux simplement plus de découvrir mon nom dans quelques articles, même pour une excellente nouvelle, parce que je sais que j’y découvrirai deux horribles mots juste à côté. »

« J’honorerai mes engagements 2023 et mes projets en cours d’écriture, et tenterai de réintégrer le marché du travail », a poursuivi M. Godbout.

« Je terminerai cette publication en remerciant les nombreux lecteurs et lectrices qui me sont demeurés fidèles et qui m’ont soutenu au fil des années ; je vous en serai éternellement reconnaissant », conclut-il.

Lundi, la maison de production Attraction a annoncé qu’elle ferait une adaptation télévisuelle des Contes interdits, dont elle a acquis les droits, à l’exception de Hansel et Gretel.