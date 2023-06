Certes, le chien est notre meilleur ami. Et on souhaite qu’il soit à nos côtés pour longtemps.

Trois ouvrages récents à teneur scientifique placent les animaux domestiques ou sauvages au centre de l’échiquier. Qu’il s’agisse de communication, d’écologie ou de conseils pour offrir une meilleure espérance de vie à son chien, ce trio de titres fouillés permet de récolter le fruit de recherches et réflexions sur le thème animalier.

Pour un pitou qui tient le coup

Longue vie à mon chien ! n’est pas un condensé vite fait bien fait de conseils plus ou moins avisés pour prendre soin de la santé de son compagnon, mais un pavé très complet et bourré de références scientifiques qui explore, dans une approche globale, les principales facettes des facteurs de longévité chez le chien. Alimentation, exercices, environnement, exposition au stress... les dernières études scientifiques en date y sont invoquées pour permettre d’y voir plus clair quand il s’agit de faire les meilleurs choix en fonction de son animal et son cadre de vie. Signé par une vétérinaire clinicienne très active sur les réseaux sociaux et le créateur de la page de vidéos éducatives Planet Paws, l’ouvrage peut effrayer au premier abord, avec ses 400 pages émaillées de tableaux, schémas et longs passages gorgés d’explications scientifiques pointues en petits caractères (et encore, toutes les références aux sources ont été évacuées vers un site web pour alléger le tout !), mais l’insertion de résumés pratiques et vulgarisés en fin de chapitre permet d’accéder rapidement à l’essentiel.

Longue vie à mon chien ! Rodney Habib et Dre Karen Shaw Becker La griffe 400 pages

Au nom du droit animal

Déplaçons-nous maintenant sur le terrain du militantisme et de l’essai, avec Autonomies animales, ouvrage texturé par un trio d’auteurs engagés, dont Vipulan Puvaneswaran, étoile montante du mouvement écologique. Au cœur du sujet : les rapports de force et de domination, revus à travers le prisme de la condition animale. En fait, les rédacteurs établissent un pont entre cette dernière et les luttes des travailleurs et opprimés de tous poils, replaçant tous les enjeux dans le contexte global du vivant. Surtout, ils signent un manifeste pour « une autonomie politique où les animaux, leur désir de liberté et l’étendue des violences endurées sont pris en considération ». « Décolonisation » alimentaire, pratiques agricoles véganes, partage des territoires, exploitation animale dans la mécanique capitaliste... de façon variée et bien synthétisée, ce livre ouvre de nombreuses pistes de secours tout en déconstruisant les dérives passées.

Autonomies animales Vipulan Puvaneswaran, Shams Bougafer et Clara Damiron Michel Lafon 224 pages

Parlez-vous cétacé ?

Derrière ce titre intrigant et poétique, Comment parler baleine, se cache une enquête approfondie sur les modes de communication des cétacés. Dans son tout premier livre, le biologiste et documentariste Tom Mustill part d’une sortie en kayak de mer au cours de laquelle il a bien failli y laisser sa peau, alors qu’une baleine à bosse a effectué un saut qui aurait pu être fatal à son équipage. Dès lors, il se penche frénétiquement sur la question de la communication animale, allant de surprise en surprise, et bien plus complexe qu’elle n’y paraît au premier abord. Serions-nous capables de la décoder, voire d’y répondre ? Enrobé par une narration vivante, aussi bien que par de solides références scientifiques, l’ouvrage nous plonge dans une fascination proche de celle mise en scène dans Arrival, où une linguiste cherche à décrypter un obscur langage extraterrestre. Mais pourquoi chercher aux confins de la galaxie des mystères qui se trouvent juste là, sous la mer ?

Comment parler baleine Tom Mustill Albin Michel 412 pages