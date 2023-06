(Paris) L’Académie française a annoncé jeudi avoir attribué à Daniel Pennac son Grand Prix de littérature, qui consacre l’ensemble de l’œuvre d’un écrivain.

Agence France-Presse

Ce prix bisannuel, doté de 25 000 euros (36 000 $), récompense l’auteur de la saga des Malaussène, qui s’est achevée avec Terminus Malaussène en janvier.

« Je ne me pose pas la question de la postérité et je ne me pose pas non plus la question des prix », déclarait l’auteur à l’AFP à l’occasion de la parution de ce roman.

Prix Renaudot 2007 pour Chagrin d’école, Daniel Pennac a toujours revendiqué son statut de « cancre » et le droit pour les lecteurs de « ne pas lire », guidés par leur seul plaisir.

Ce prix, attribué par le passé à Romain Rolland, Marguerite Yourcenar ou Milan Kundera, fait partie des 67 distribués par l’Académie dans son palmarès annuel.

Parmi les plus prestigieux, le Grand Prix de poésie est allé Jacques Roubaud, membre de l’Oulipo, pour l’ensemble de son œuvre, et le Grand Prix de la Francophonie à un spécialiste de la littérature française, l’Américain d’origine roumaine, Thomas Pavel.

La Grande Sophie a reçu la Grande Médaille de la chanson française, Cédric Klapisch le Prix du cinéma René-Clair, et Françoise Dastur le Grand Prix de philosophie, pour l’ensemble de leur œuvre.

Parmi les « prix de soutien à la création littéraire », Kerwin Spire, un biographe du romancier Romain Gary, reçoit les 3000 euros (4300 $) attachés au prix Henri de Régnier, et le Franco-Vénézuélien Miguel Bonnefoy ceux du prix Amic.

La récompense la plus convoitée, le Grand Prix du roman de l’Académie française, est traditionnellement remise fin octobre, à la même époque que d’autres grands prix littéraires d’automne.