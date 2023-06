La 46e édition du Salon du livre de Montréal, qui se tiendra l’automne prochain, sera placée sous le thème de l’être humain.

« Cette édition 2023 s’annonce riche, foisonnante et tournée vers l’autre. Dans un contexte d’évolution rapide du secteur évènementiel et de fragmentation des intérêts et des habitudes, la volonté du Salon est de rappeler le pouvoir universel et fédérateur des livres et de célébrer la force créative qui repose en chacun de nous. Lire, écrire, illustrer : c’est être humain », a souligné le directeur général du Salon du livre de Montréal, Olivier Gougeon.

C’est l’agence LEEROY qui a signé l’identité visuelle de cette 46e édition qui sera de retour au Palais des congrès de Montréal du 22 au 26 novembre, mais s’amorcera dès le 10 novembre avec des activités dans la ville et en ligne.

Le quartier invité de cette édition (après Saint-Michel, en 2021, et Montréal-Nord, l’an dernier) sera Côte-des-Neiges. Un kiosque mettant à l’honneur les créatrices et créateurs qui y ont vécu ou qui s’en sont inspirés sera présenté au Salon, avec un espace dédié à l’histoire du quartier qui fête cette année son 325e anniversaire.

Les programmations du Salon dans la ville et du Salon en ligne seront dévoilées à la mi-octobre, alors que celle du Salon au Palais sera annoncée à la fin du mois d’octobre.

Le passeport 5 jours est actuellement en prévente au tarif spécial d’une journée.