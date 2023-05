(New York) La militante et autrice à succès Naomi Klein lance un nouveau livre en septembre qui combinera des réflexions personnelles avec des reportages politiques et des commentaires culturels.

Associated Press

Farrar, Straus & Giroux ont annoncé mercredi que dans son nouvel ouvrage, Klein parlera d’une époque « en proie à la confusion entre les sphères politique, technologique, environnementale et médicale ».

Un point de confusion abordé dans le livre : les commentateurs en ligne qui confondent Klein avec l’autrice Naomi Wolf.

Klein a déclaré mercredi dans un communiqué que le livre était une « rupture » pour elle, étant donné qu’il est « plus personnel, plus expérimental ». Il explorera « ce que cela fait de regarder son identité s’éclipser dans l’éther numérique », a-t-elle ajouté.

Elle dit que c’est généralement une tentative de « lutter contre la nature sauvage du moment, avec la culture de complot en plein essor et d’étranges alliances gauche-droite émergeant ».

Le livre est intitulé Doppelganger : A Trip into the Mirror World.

Naomi Klein a déjà plusieurs ouvrages à son actif, dont The Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism (La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre) et l’incontournable No Logo. Elle est professeure associée à l’Université de la Colombie-Britannique et codirectrice du Centre for Climate Justice de l’établissement.