(Halifax) Joan Clark, écrivaine canadienne de renom et membre de l’Ordre du Canada s'est éteinte à l’âge de 88 ans.

La Presse Canadienne

Mme Clark a rédigé plus de 15 livres pour adultes et enfants, notamment An Audience of Chairs, Latitudes of Mel et The Dream Carvers.

Au moins trois de ses romans ont été traduits en français : La Fille blanche ; La main de Robin Squires : Le mystère de l’île aux Chênes et Les Sculpteurs de rêves.

Née en 1934 à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, Mme Clark a vécu un certain temps au Nouveau-Brunswick et en Alberta avant de déménager à St-John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Elle a reçu de multiples prix pour sa plume et s’est vue décerner l’Ordre du Canada en 2010.

Selon la maison d’édition Penguin Random House Canada, Mme Clark était une figure centrale de la scène littéraire canadienne et son départ affectera tous ceux qui partagent son amour de la découverte.

WritersNL, anciennement connu sous le nom de Writers’Alliance of Newfoundland and Labrador, a exprimé sa tristesse, alors que Mme Clark était membre de longue date du groupe.

Nous allons « éternellement chérir sa créativité, son énergie et sa contribution à la littérature », autant dans la province que dans le pays en entier, a dit l’organisme.