Mélasse de fantaisie, le premier roman de Francis Ouellette, est lauréat du 20e Prix littéraire des collégien. nes (c’est ainsi que s’écrit désormais le nom de la récompense), décerné chaque année à une œuvre en français d’un auteur canadien.

Les 62 cégépiens et cégépiennes membres du jury national ont dévoilé leur choix pendant le Salon du livre de Québec. Quelque 800 élèves avaient lu et débattu des cinq livres finalistes : Morel de Maxime Raymond Bock, Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, Le fil du vivant d’Élisa Pépin, Enlève la nuit de Monique Proulx et le grand lauréat, Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette.

L’écrivain reçoit ainsi une bourse de 5000 $ en plus de sa prestigieuse distinction. Le Prix littéraire permet à des milliers de jeunes à travers la province de découvrir des œuvres québécoises contemporaines, grâce notamment au travail de dizaines d’enseignants.

« C’est un privilège immense de pouvoir s’adresser à la population étudiante collégiale. Après tout, c’est la future génération de lecteurs qui sera responsable de garder en vie la santé littéraire québécoise. Que ces étudiants et étudiantes arrêtent leur choix sur mon livre, c’est un honneur démesuré », a-t-il dit dans un communiqué du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, qui chapeaute le Prix.