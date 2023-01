Critique de Franz en Amérique

Un roman à vivre et… à écouter !

Pour les amateurs de Martin Winckler, Franz en Amérique est la suite d’Abraham et fils (2016) et des Histoires de Franz (2017). On peut toutefois le lire indépendamment des deux livres précédents. Non seulement on peut, mais on doit ! Ce roman est un petit bijou. De ceux qui marquent et restent en mémoire.