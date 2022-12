Ils sont jeunes, cultivés, instables. Ils philosophent sur la beauté ou l’état du monde tout en commentant l’actualité politique et en se demandant s’ils veulent avoir des enfants. Les personnages de Sally Rooney, qui est devenue en quelque sorte la voix des milléniaux avec Conversations entre amis et Normal People (adapté en série télé), n’ont pas vraiment changé ; ils ont juste quelques années de plus – et quelques soucis en prime.

Alice et Eileen, elles, n’ont pas encore fêté leurs 30 ans, mais elles se cherchent, déçues par leur carrière comme par leur vie amoureuse – gravitant autour de Simon et Felix. Elles s’envoient des courriels où elles s’épanchent sur cette « absence de satisfaction » qui les empêche d’être heureuses ou encore ce sentiment d’échec et de désillusion face à la vie adulte, alors que tout semblait possible à l’aube de la vingtaine.

Pourtant, malgré leurs inquiétudes et leurs incertitudes, elles continuent à croire en l’amour et en l’amitié et nous entraînent dans leur sillage, dans ces situations malaisantes, ces moments de tristesse et ces échanges savoureux que Sally Rooney sait raconter comme nulle autre avec une simplicité et un naturel désarmants – et absolument charmants.