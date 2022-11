L’autrice culinaire américaine Julie Powell meurt à 49 ans

(New York) Julie Powell, écrivaine américaine qui avait accédé à une renommée internationale grâce à son blogue et livre culinaires inspirés du best-seller des années 1960 sur la cuisine française de la cheffe Julia Child, est morte d’une crise cardiaque à 49 ans, selon le New York Times mardi.