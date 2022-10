(Montréal) Certaines œuvres complètes de George Orwell arrivent sur la plateforme Substack.

La Presse Canadienne

Le 28 octobre, la Fondation Orwell lancera Orwell Daily, qui sérialisera gratuitement au moins une partie des célèbres livres et autres écrits de l’auteur.

Orwell Daily commence par ses débuts, Down and Out in London and Paris, livre dans lequel Orwell expose la pauvreté dans deux des villes les plus riches du monde.

Orwell, le nom de plume d’Eric Arthur Blair, est connu pour ses romans Animal Farm et 1984, publié l’année avant sa mort, en 1950.