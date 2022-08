L’inconduite, d’Emma Becker

La femme qui baisait trop

Elle s’est fait remarquer avec La Maison, audacieuse autofiction relatant son passage heureux dans un bordel berlinois. La voilà de retour avec L’inconduite, suite logique et variation sur ce même thème – plus « auto » que « fictif », d’ailleurs –, la sexualité, ici non tarifée et après l’expérience de la maternité.