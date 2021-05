Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… Notre journaliste vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Nathalie Collard

La Presse

En juin, je lis autochtone !

Depuis quelques mois, on a l’impression que la littérature autochtone brille de tous ses feux, mais on connaît encore si peu ses auteurs et ses ouvrages. Au cours du prochain mois, la campagne Je lis québécois cède donc la place à Je lis autochtone, question de faire découvrir encore plus d’auteurs et de livres issus des Premières Nations et des Inuit du Québec et du Canada. La campagne – dont la porte-parole est l’autrice Marie-Andrée Gill – se décline surtout sur les réseaux sociaux. On présentera deux rencontres d’auteurs (parmi lesquels Joséphine Bacon et Isabelle Picard) les 1er et 3 juin, sur la page Facebook de Je lis autochtone. On pourra également regarder des capsules dans lesquelles des personnalités des milieux culturels et littéraires autochtones et allochtones – Samian, Melissa Mollen Dupuis, Catherine Brunet, Christine Beaulieu, etc. – vous feront leurs suggestions de lecture. Ensuite, vous trouverez un cahier spécial dans l’excellent magazine Les libraires, offert dans les librairies indépendantes. Vous êtes également conviés à participer au défi #Jelisautochtone durant tout le mois de juin.

Inédits à découvrir

PHOTO FOURNIE PAR L’ASSOCIATION DES LIBRAIRES À compter de lundi, on pourra découvrir une série de textes inédits sur la plateforme Lirevoustransporte.com.

Connaissez-vous la plateforme Lirevoustransporte.com, créée par l’Association des libraires du Québec ? C’est un croisement entre une bibliothèque et une librairie virtuelle : on peut y feuilleter des livres, en emprunter ou en acheter. À compter de lundi, on pourra également y découvrir une série de textes inédits que des libraires ont commandés à des auteurs québécois bien en vue. Ça commence fort avec des textes de Mélikah Abdelmoumen et de Simon Roy, et ça se poursuivra jusqu’au 28 juin, à raison de deux nouveaux textes chaque lundi. Ces inédits seront accompagnés de suggestions de lectures proposées par les auteurs et les autrices.

Un livre sur Schitt’s Creek à l’automne

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les acteurs principaux de la série Schitt's Creek

Les adeptes de la série Schitt’s Creek (Bienvenue à Schitt’s Creek en français), primée de nombreuses fois depuis sa création, se réjouiront de savoir qu’un livre est prévu pour l’automne prochain. Publié aux éditions Black Dog & Leventhal, Best Wishes, Warmest Regards – The Story of Schitt’s Creek, livre qui sera de style « table à café », présentera chaque personnage qui confiera ses moments préférés de la série. On dit aussi que l’ouvrage sera richement illustré et qu’on y retrouvera de petites informations de coulisses. De quoi faire durer le plaisir…

Stephen King sur Apple TV+

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Julianne Moore et Clive Owen dans l’adaptation du livre Lisey’s Story, de Stephen King

C’est Stephen King lui-même qui a adapté son roman Lisey’s Story (Histoire de Lisey) pour le petit écran. On dit de ce roman publié en 2006 qu’il est le plus personnel de l’auteur. Il y raconte l’histoire d’une veuve (interprétée par l’excellente Julianne Moore) qui découvre que son défunt mari (Clive Owen), écrivain, a laissé derrière lui des manuscrits qu’un professeur tente de récupérer. Un thriller où se mêlent l’horreur et des soupçons de romance que l’écrivain nous décline en huit épisodes. Dès le 4 juin, sur Apple TV+.