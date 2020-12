Fille, femme, autre : douze femmes puissantes ★★★★

Beaucoup d’entre nous ont découvert l’existence de Bernardine Evaristo en 2019, le jour où elle a remporté le prix Man Booker, ex æquo avec la Canadienne Margaret Atwood. Et nombreux sont ceux et celles qui se sont demandé qui était cette écrivaine qui avait un peu « gâché » la journée de « notre » Margaret, récompensée pour son roman The Testaments, la suite de The Handmaid’s Tale.