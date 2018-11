À la découverte de talents à Mundial Montréal

Cha Wa

L'Escogriffe, aujourd'hui, à 22 h

Cha Wa s'inscrit dans la plus pure tradition du Louisiana funk, du blues, du boogaloo, de la fanfare néo-orléanaise, on pense à Dr. John, The Meters, The Neville Brothers ou Trombone Shorty.

Les costumes d'inspiration amérindienne de Cha Wa honorent les liens solidement tissés entre Afro-Américains et gens des Premières Nations depuis l'époque coloniale.

Spyboy, récent opus de Cha Wa, met en relief le chanteur J'Wan Boudreaux et un aréopage d'invités spéciaux - Grand Chef Monk Boudreaux (The Wild Magnolias, Treme de HBO), Nigel Hall (Lettuce, Nth Power) et Danica Hart.

Aussi mâtiné de reggae et d'afrobeat, Spyboy fait suite à Funk N Feathers, le premier album de Cha Wa, actualisation hyper vitaminée de musique traditionnelle.