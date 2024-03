Joëlle Paré-Beaulieu a été super décevante dans le dernier épisode de Big Brother Célébrités. L’actrice de 5e Rang pouvait – et aurait dû – renverser le pouvoir en s’attaquant à l’alliance qui ne porte pas de nom, comme les produits à l’emballage jaune chez Maxi et Provigo.

Mais au lieu de déposer l’humoriste Dave Morgan sur le bloc d’élimination aux côtés de la créatrice de contenu Gabrielle Marion, Joëlle a opté pour la facilité et la prévisibilité en ciblant de nouveau le designer Jean Airoldi, dit Jean Batailleur, le dernier survivant des Zoolander. Lâchez-le, bande de lâches !

Attaqué sans relâche depuis trois semaines, notre Jean Airoldi 2.0, sans filtre et sans gêne, a pété un autre plomb, et ça peut se comprendre, car il ne représentait pas la plus grande menace dans la maison.

Il a mimé des gestes de coups de poignard dans le dos et a refusé de cuisiner pour ses colocataires, se concoctant des escalopes de veau parmigiana pour lui seul. J’ai tout aimé de cette révolte gastronomique, qui faisait bébé lala et mauvais perdant, bien sûr, mais qui a dû être ô combien satisfaisante et rassasiante pour lui.

« Ils ont craché dans la main de celui qui les nourrit », a confié Jean Airoldi à la caméra pour justifier son mouvement de « protestation alimentaire ».

Le couturier n’a aucunement caché son amertume et sa colère, ce que l’on voit rarement à Big Brother Célébrités, où les concurrents pèsent toujours leurs mots et ménagent les susceptibilités de leurs camarades. Pas Jean Airoldi, qui a encore qualifié l’olympien Charles Hamelin et Joëlle Paré-Beaulieu de joueurs dangereux, de traîtres, de menteurs et de couleuvres. C’était du pur délice à regarder.

Évidemment, cette honnêteté brutale a desservi Jean Airoldi à l’intérieur du jeu, mais elle lui a permis de conquérir le cœur de nouveaux fans, qui ont adoré ce franc-parler qu’on ne lui connaissait pas. Devant nos écrans, on voulait tous que Jean triomphe et qu’il prenne sa revanche sur les « méchants » qui se sont acharnés sur son cas. Go Johnny go.

Dans son bref discours de départ, Jean Airoldi m’a également envoyé une flèche, ce qui prouve que son mode anti-hypocrisie fonctionne à 1000 %. C’est moi le « grand journaliste » qui l’a décrit comme un « styliste recyclé en agent d’immeubles » dans une chronique publiée à la mi-décembre. Et c’est de bonne guerre. On donne des claques dans ce métier, on en reçoit aussi – de façon métaphorique, faut-il le spécifier.

Maintenant, le comédien et scénariste Daniel Savoie a raison d’être fâché contre son alliée du début Joëlle, qui les a placés dans une position désavantageuse en envoyant Jean Airoldi à l’abattoir. D’abord, Joëlle semble avoir oublié que Jean fera partie du jury et qu’elle n’obtiendra pas son vote, c’est certain.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION La comédienne Joëlle Paré-Beaulieu dans Big Brother Célébrités

Ensuite, Daniel devient de facto la personne à évincer, et Joëlle le suit de très près dans l’ordre des gens dont il faut se débarrasser.

Surtout que c’est Dave Morgan qui a hérité du titre du patron et qu’il protègera assurément l’humoriste et animateur Danick Martineau, Charles Hamelin et Gabrielle Marion, ce qui laisse Daniel Savoie, Joëlle Paré-Beaulieu et Frédérique Turgeon sur l’accotement. Ce qui n’augure rien de bon pour l’alliance du tricycle de Danick, Charles et Joëlle.

Jean Airoldi l’a souligné en entrevue avec Marie-Mai : depuis plusieurs semaines, personne ne passe à l’attaque ni n’essaie de secouer l’ordre établi dans la partie. Gabrielle Marion et Frédérique Turgeon se confondent avec la peinture des murs. J’ai pouffé de rire quand Gabrielle Marion a déclaré, le plus sérieusement du monde : « j’ai envie de continuer à me surpasser ». Franchement, un peu de sérieux.

De son côté, Danick Martineau bombe fièrement le torse depuis qu’il a remporté, mercredi, le dernier veto. Nouvelle de dernière heure : si Danick Martineau a raflé le collier du veto, c’est parce qu’il a copié une réponse de Frédérique Turgeon. Il n’y a rien de bien glorieux là-dedans.

Dave Morgan, qui faisait partie des joueurs-flotteurs de Big Brother Célébrités, s’est enfin réveillé, après dix longues semaines sur le pilote automatique. Il a d’abord franchi les portes de la chambre des mises et a doublé ses 13 jetons. Puis, Dave Morgan a gagné un des défis les plus difficiles de la saison pour prendre le contrôle, une dernière fois, avant le début de « l’étape des champions ».

Bien hâte de voir comment les trois dernières semaines de la téléréalité de Noovo se dérouleront sans qu’un patron gouverne la maison. C’est la première fois en quatre saisons que Big Brother Célébrités déploie cette twist, qui forcera les candidats à ne se fier qu’à eux-mêmes pour survivre.

Pour nous, les fans qui prennent cette émission beaucoup trop à cœur, cela signifie que nos prières s’exauceront bientôt : il y a dorénavant une cible imprimée dans le dos des participants qui ne foutent rien, à part accrocher leur wagon à une locomotive qui les traîne paresseusement, de semaine en semaine.

Ça sent maintenant le déraillement. Et ça sent très bon. Meilleur que la « côte croisée » de Joëlle, en tout cas.