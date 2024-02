Comme dans STAT la semaine dernière, où plusieurs patients arboraient des yeux rougis à la True Blood, il est temps que des candidats de Big Brother Célébrités expérimentent le syndrome du cœur brisé.

Un bon tako-tsubo, en langage de docteur de Saint-Vincent. Parce que le pouls de la maison, régulier et stable, se traduit en éliminations prévisibles dont la dernière, celle de l’actrice et humoriste Erika Suarez, électro-télégraphiée depuis une semaine.

Aucun infarctus au dévoilement des votes, ni même le début d’une tachycardie. Le pouls des Dames de cœur, l’alliance dominante du jeu de Noovo, a conservé la fréquence attendue.

C’est dommage qu’une concurrente aussi investie qu’Erika Suarez parte en un battement alors que l’humoriste Dave Morgan flotte toujours dans le décor multicolore, sans vraiment se forcer ou s’impliquer dans les stratégies. En voilà un qui ne souffre pas de haute pression.

Toute la semaine, Jean Airoldi, protégé par son immunité, a pourtant sorti le défibrillateur, attention, OK, clear ! Méfiez-vous de Charles Hamelin, a insisté Jean-la-menace. Charles Hamelin joue de tous les bords, de tous les côtés, a répété Jean Airoldi, libéré de son filtre vocal.

Mais comme pour l’attribution du poste de gestionnaire des infirmières dans STAT depuis cinq mois, rien n’a bougé et la pulsation de la maison n’a pas changé.

Le montage de l’épisode de dimanche a volontairement été trompeur, question de conserver un minimum de tension artérielle. Une scène a montré le scénariste Daniel Savoie et la comédienne Joëlle Paré-Beaulieu en train de négocier une entente avec Erika Suarez, proposition qui s’est évidemment écrasée telle la face de Frédérique Turgeon sur le tapis du salon.

Puis, on a vu Danick Martineau s’indigner faussement (pas de Gémeaux en vue, rassurez-vous) quand Erika lui a révélé qu’elle travaillait depuis longtemps avec le patineur Charles Hamelin. Suivant le pouls peu palpitant de la maudite maison, Danick a voté comme ses petits amis poulets, qui passeront un après l’autre à l’abattoir pendant que Charles Hamelin glissera facilement jusqu’au fil d’arrivée.

Ç’aurait été tellement satisfaisant que Jean Airoldi devienne le nouveau patron. Après sa résurrection d’entre les morts, le couturier aurait donné un électrochoc majeur à ses camarades, qui auraient été encore plus « faberglassés » que l’olympien Charles Hamelin.

Sauf que non. C’est Joëlle Paré-Beaulieu qui a obtenu la précieuse clé grâce à l’œil de lynx de son amoureux Étienne, capable de distinguer une boîte de pizza Salvatoré vide d’une boîte de pizza Salvatoré pleine, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Nos espoirs reposent maintenant sur la perspicace et agile Joëlle pour brasser cette cage dorée commanditée. Si elle s’acharne à sortir Jean Airoldi, le Québec se dirige vers une crise cardiaque collective. Car Jean ne représente aucunement une menace pour Joëlle et son allié Daniel. Charles Hamelin, oui.

Joëlle osera-t-elle s’attaquer au champion des jetons ? Ou empruntera-t-elle le chemin prudent et plate de l’éviction de Jean Airoldi ? Comme après la 17e infidélité de Jean-Paul Belleau, il est temps de débrancher ces Dames de cœur.

Duels et décisions difficiles

Deux décisions ont divisé les téléspectateurs, dimanche soir, lors de la première étape des duels de La voix à TVA.

D’abord, Corneille a repêché la timide Anaïs Goulet, 18 ans, au détriment de la puissance et l’assurance de Lee-Anne Bergevin, 26 ans, qui a été époustouflante sur Aimer d’amour de Boule noire. Mario Pelchat, France D’Amour et Roxane Bruneau penchaient tous du côté de Lee-Anne Bergevin, solide et en contrôle sur la scène des studios MELS.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Lee-Anne Bergevin

Contre l’avis de tous, Corneille a sélectionné Anaïs (qui ne gagnera pas ce concours, on s’entend) et heureusement que France D’Amour a volé ensuite Lee-Anne pour corriger l’injustice.

À la toute fin de l’épisode, France D’Amour a elle aussi renversé le verdict de ses trois collègues en écartant Caroline Allatt, 37 ans, et en optant pour Maude Cyr-Deschênes, 24 ans, originaire d’Edmunston, au Nouveau-Brunswick.

Très d’accord avec ce choix. Au piano, elle a un petit quelque chose de Marie-Jo Thério, cette Maude Cyr-Deschênes, dont la voix cristalline a brillé sur Strong Enough de Sheryl Crow.

En début d’émission, France D’Amour a froissé les nombreux fans de Simon McGrath, 32 ans, de Québec, en lui préférant l’angélique Ange-Élie Ménard, à peine 17 ans, de Kanata, en Ontario. C’était très serré entre les deux sur Je pense encore à toi de Sylvain Cossette et la jeunesse a triomphé, comme ça se produit souvent à La voix.

Dans l’équipe de Roxane Bruneau, le Nick Carter de Thetford Mines, Jonathan Houde, 23 ans, a battu Audrey Faucon, 17 ans, sur la chanson Minefields de Faouzia et John Legend.

L’étoile de la soirée revient à Dan Daraîche, 31 ans, le fils de la légende du country Paul Daraîche. Malgré des kystes aux cordes vocales, Dan l’introverti a ouvert la machine sur It’s Only Love de Bryan Adams et Tina Turner.

S’il chante comme ça en étant malade, Dan s’embarque dans une carrière solo plus prolifique que celle du pauvre Stewball, le cheval blanc dont Paul Daraîche chante les déboires depuis si longtemps.