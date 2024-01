Des hommes, des femmes, des Gémeaux

Le public a zéro embarqué dans la « mouvance » non genrée, le milieu télévisuel non plus. Résultat ? Les catégories d’interprétation mixtes disparaissent du gala des prix Gémeaux, qui recule, bip, bip, et revient à la formule classique, celle des Emmy et des Golden Globes, qui sépare les hommes des femmes.