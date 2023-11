Si vous faites partie des inconditionnels de La commission Normandeau-Ferrandez sur les ondes du 98,5 FM, sachez que vous aurez le plaisir de retrouver ces deux brillants analystes dans une nouvelle émission quotidienne de trois heures qui sera lancée à l’automne 2024.

L’annonce a été faite jeudi midi. Nathalie Normandeau a débarqué dans l’émission de son comparse, Luc Ferrandez. Cette émission, qui n’a pas encore de nom, s’inscrira dans le créneau de midi à 15 h, du lundi au vendredi, soit celui actuellement occupé par Sans réserve.

Comme ils le font tous les matins dans l’émission Puisqu’il faut se lever, avec Paul Arcand, l’ex-vice-première ministre sous le gouvernement Jean Charest et l’ex-maire du Plateau-Mont-Royal débattront de sujets chauds de l’actualité et cuisineront ensemble des invités, m’a expliqué Luc Ferrandez en entrevue.

On va passer plusieurs sujets d’actualité en profondeur. Ce n’est pas de la nouvelle, c’est de l’analyse. Il va y avoir des prises de position, c’est sûr. Luc Ferrandez

Après trois ans d’antenne au quotidien, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont trouvé un ton qui plaît beaucoup aux auditeurs. Ils réussissent à créer un équilibre entre un « rentre-dedans » bien assumé et un humour qui vient parfois désamorcer les moments de tension.

« C’est tout à fait ça, dit Nathalie Normandeau. Luc a un incroyable sens de l’humour et moi, je suis bon public. En fait, la genèse de ce projet vient de notre complicité. Les auditeurs apprécient tellement ça que c’est un peu à leur demande qu’on crée cette émission. »

Il n’est pas exclu que l’émission offre une place aux auditeurs. « En fait, ça sera une fusion de L’effet Normandeau et de Sans réserve, ajoute Nathalie Normandeau. Mais on veut amener ça plus loin et faire une émission signature. »

Nathalie Normandeau a déjà coanimé une émission à Québec avec Éric Duhaime. Mais pour Luc Ferrandez, cette formule en tandem sur une longue durée est quelque chose de nouveau. La coanimation est l’une des choses les plus difficiles à la radio. Comment les deux animateurs entrevoient-ils ce défi ?

« D’abord, nous ne sommes pas en compétition, dit Nathalie Normandeau. On se respecte beaucoup. Il y a plein de sujets sur lesquels nous ne sommes pas en accord. De là l’importance d’inclure des valeurs de bienveillance entre nous. »

« Je respecte beaucoup le travail de Nathalie, poursuit Luc Ferrandez. Si elle se pointait avec un argumentaire de deux phrases, puis-je te dire que je serais incapable de travailler avec elle. Mais ce n’est pas le cas. Elle arrive avec des points de vue élaborés appuyés sur des faits et des valeurs. »

J’aime écouter ces deux analystes qui ne sont jamais ennuyants. À l’instar de l’équipe des Mordus de politique, ils sont solides, n’ont pas froid aux yeux et sont capables de nous faire croire qu’on peut aborder des sujets archisérieux dans la bonne humeur. Mais surtout, ils évitent de tomber dans le piège de l’ironie facile et payante face à la classe politique.

La question me brûlait les lèvres : s’il n’y avait pas eu cette idée de les réunir à la radio, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez auraient-ils pu devenir des amis dans la vie ? En chœur et dans un éclat de rire, ils m’ont répondu non !

« On vient de milieux complètement différents, d’une attitude face à la vie également différente, dit Luc Ferrandez. Je ne crois pas qu’on serait allés l’un vers l’autre. Ou alors, à la limite, on se serait croisés sur la rue. Moi, j’aurais été en bicycle et elle, en voiture. Je lui aurais dit : “Heille, ôte-toi de la piste cyclable.” »

« Et moi, je lui aurais fait un doigt d’honneur », renchérit Nathalie Normandeau en riant.

« Cela dit, avant de travailler avec Luc, j’étais très intimidée. Je l’écoutais et je trouvais qu’il en savait, des choses. Je me demandais si j’allais être à la hauteur. C’est profondément féminin, cette attitude. »

« En effet, car je trouve que Nathalie est la meilleure commissaire de l’histoire de la Commission, dit Luc Ferrandez. Mairesse, vice-première ministre, animatrice… Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont un tel parcours. »

Nathalie Normandeau en profite pour lancer quelques fleurs au tandem qu’elle forme avec Luc Ferrandez. « Il n’y a pas un duo radiophonique qui peut égaler l’expérience professionnelle et de vie que nous avons ensemble. On ne trouve ça nulle part. »

Ce changement majeur dans la grille du 98,5, qui surviendra au moment où Patrick Lagacé déménagera dans la case du matin, en août 2024, amène forcément plusieurs autres nouveautés.

Premièrement, cela veut dire que de nouveaux analystes seront recrutés pour la matinale. Cela ne veut pas dire qu’on va maintenir la formule actuelle de la Commission. Pour le moment, rien n’est arrêté.

L’autre grand changement touchera le retour à la maison. On m’a dit que les patrons du 98,5 ont eu « un très bon flash » en ce qui a trait à la personne qui se retrouvera derrière le micro.

Et puis, il faudra créer une nouvelle émission pour le créneau de 10 h à midi. Quel mandat aura cette émission entre deux cases où « l’actualité pure et dure » prend toute la place ? En profitera-t-on pour créer une formule plus allégée de style magazine ?

D’autres annonces auront lieu au retour des Fêtes.