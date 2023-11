Les intouchables ont été touchés. Le couple doré a corrodé. Et faut croire que le « flattage » de cuisses et les popsicles au parfum n’ont pas été appréciés du public.

Il ne s’est rien passé pendant trois mois à Occupation double Andalousie et, bang, tout a explosé dans la dernière semaine, c’est hallucinant. Le clou des revirements ? Le couronnement, dimanche soir, du couple négligé formé par Simon D’Onofrio, 28 ans, et Mia Bleu-Voua, 22 ans, qui n’ont jamais prononcé les mots « je t’aime » en Espagne, mais qui ont filé devant les tourtereaux Lara et Vincent, adeptes de la fusion corporelle depuis leur première canette de Truly.

C’est la grogne populaire – et un vote de protestation, du jamais-vu à OD – qui a propulsé Simon et Mia directement dans le condo de Ray Junior Courtemanche à Mirabel. Cette « rébellion » découle de l’élimination mesquine, mercredi soir, du couple chouchou composé de l’infirmière clinicienne Marie-Andrée, 26 ans, et de son charpentier-menuisier Anthony, 27 ans. Les fidèles de l’émission de Noovo n’ont vraiment pas digéré leur éviction stratégique, basée sur les affinités amicales (Lara a notamment eu des frictions avec Marie-Andrée) plutôt que sur le potentiel amoureux à long terme, qui sert habituellement de baromètre dans ce type de choix crucial.

Un mouvement de vendetta sur les réseaux sociaux a alors été lancé pour punir les quatre « traîtres » (Lara, Vincent, Rebecca et Mathieu Pasta) qui ont repêché Simon et Mia pour le dernier voyage aux Maldives, plutôt que Marie-Andrée et Anthony, qui ont été sacrifiés.

En bourrant le vote populaire pour Simon et Mia, les fans fâchés s’assuraient qu’aucun des quatre judas d’OD, trop confiants, ne remporte la cagnotte estimée à 500 000 $. Leur plan machiavélique a fonctionné. Et la justice a triomphé !

Coupés du monde extérieur depuis le début de l’aventure téléréelle, Simon et Mia ne savaient rien de cette vague de protestation qui les a hissés sur la première marche du podium. Sous une pluie de confettis dorés, ils avaient l’air sonnés que leur parcours atypique, où ils ont pris leur temps, en étant parfois malaisant, ait été payant. « Tout ce qu’on a vécu est authentique, on est ensemble pis on s’aime », a précisé Simon après l’annonce de cette victoire surprenante.

Dire que Simon, consultant en marketing de Sainte-Thérèse, a failli céder son billet pour les Maldives, estimant que sa relation avec Mia, étudiante en travail social de Trois-Rivières, valait moins que celle des autres finalistes. Heureusement, Mia l’a convaincu de ne pas « quit », parce qu’à OD, on « never back down » pis on « never give up », OK ?

La portion en direct de la finale d’OD, d’une vingtaine de minutes, n’a pas été très réussie. Les intervenants ne regardaient pas dans les bonnes caméras, on n’a jamais vu la photo de Simon et Mia sortir de la fameuse enveloppe, Alicia Moffet criait dans son micro et l’éclairage tamisé montrait mal le visage des gens dans la foule.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Fred Robichaud et Alicia Moffet

Peu habitué de s’exécuter en direct, Fred Robichaud s’est enfargé quelques fois et a prononcé une phrase typiquement OD avant une pause publicitaire. « Dans quelques instants, on va découvrir tous ensemble qui le public a décidé d’élure [sic] couple gagnant d’Occupation double Andalousie », a-t-il dit au micro en souriant. Aussi, les applaudissements sur les avant-bras comme à Star Académie en 2003, on arrête ça, merci.

Au moins, cette finale peu conventionnelle, après un parcours super lisse, fournira du bon matériel à L’heure de vérité, prévue le dimanche 3 décembre à 18 h 30.

Parce que plus personne n’est capable d’entendre parler du flirt « off cam » entre Rebecca et Anthony, monté en épingle pour absolument rien. Quelle perte de temps. Encore plus que le débat sur les questions à propos du « snapscore » de Céline, qui a provoqué la chute de l’entrepreneur Mathieu Bijou, 23 ans.

En début d’épisode, l’escapade aux Maldives a été « insane » et les six finalistes l’ont « enjoy », pour reprendre le pernicieux franglais de L’île de l’amour, qui a infiltré OD cet automne. Des 17 saisons d’OD, c’est dans cet archipel de l’océan Indien qu’ont été captées les images les plus paradisiaques et les plus époustouflantes de l’histoire de cette téléréalité, qui souffle ses 20 bougies cette année.

Les lagons bleus, les atolls baignés d’eau cristalline, l’apnée de nuit, la villa sur pilotis de Lara et Vincent, la bronzette sur un yacht de 45 pieds, faudrait commencer à mettre des sous de côté pour se payer une telle escapade luxueuse d’ici 2037.

Et nos amis ont absorbé cet endroit de rêve comme des éponges de mer. En plongée sous-marine, Lara, 27 ans, a été foudroyée par une illumination divine : « on dirait que t’es dans un aquarium avec des poissons », a-t-elle commenté, ébaubie.

Le concours de planche à pagaie et de noix de coco a transformé le très enthousiaste Fred Robichaud en Patrice Bélanger de Survivor Québec, mais avec des vêtements amples à la Jay Du Temple.

À OD, la tribu a également parlé. La tribu était fru et elle a décidé de se révolter contre quatre concurrents opportunistes en appuyant massivement le sympathique clown Simon et son petit aloès Mia, qui le calme et l’apaise. Un petit baume collectif sur le cœur des téléspectateurs éplorés, qui auront été vengés. Olé, comme on dit en Andalousie (ou dans une chanson des jumelles de 11:30, prononcé Eleven Thirty).