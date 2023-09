Petit à petit, Maripier Morin refait son nid télévisuel. L’animatrice et actrice de 37 ans a décroché un rôle important dans le téléroman À cœur battant de Radio-Canada aux côtés de Roy Dupuis, alias le psychoéducateur Christophe L’Allier. Elle y campera, au retour des Fêtes, la prof d’éducation physique Juliette Lehouillier, qui épaulera une de ses élèves de 14 ans, victime de violence au sein de sa famille recomposée.

La courbe dramatique de ce nouveau personnage s’étalera sur six épisodes. Comprendre : il ne s’agit pas d’un « caméo », mais bien d’une intrigue costaude. Maripier Morin, dont le dernier rôle à la télé remonte à La faille du Club illico de Vidéotron, a tourné presque toutes ses scènes cet été, sous la houlette de la réalisatrice Louise Archambault, qui a pris le relais de Jean-Philippe Duval, occupé sur la troisième saison de Doute raisonnable.

Selon la scénariste Danielle Trottier, la prof Juliette Lehouillier, à l’emploi d’une école secondaire publique très correcte, filera un mauvais coton quand les téléspectateurs la découvriront cet hiver. « Juliette ne va pas super bien. Sa sœur a vécu un évènement très violent. Et Juliette est une adulte en détresse, qui n’a pas su aider sa sœur », explique l’auteure d’À cœur battant, Danielle Trottier.

En entrevue, Maripier Morin parle de son personnage comme d’une jeune femme « pas du tout coquette ». « Juliette n’est pas un prof de fitness, c’est une prof d’éducation physique. Elle est très naturelle. C’est une femme qui a beaucoup souffert et qui se sent responsable de ce qui est arrivé à sa sœur », me confie Maripier Morin.

La nouvelle recrue de la station WKND (99,5 FM), où elle copilote l’émission matinale On part ça d’même ! avec Patrick Langlois et Vincent Dessureault, a auditionné pour trois rôles différents dans À cœur battant avant d’obtenir celui de Juliette Lehouillier. Elle est d’ailleurs passée à un cheveu de jouer Charlène (Laurence Champagne), la conjointe de Yoan Bilodeau (Pierre-Paul Alain), ce jeune papa qui a battu sa femme à coups de pied dans le tout premier épisode de la série.

Le rôle de Juliette lui allait comme un gant. Maripier Morin a eu accès aux auditions comme tout le monde. Danielle Trottier

C’est pendant le tournage de La faille 2, à l’hiver 2021, que Maripier Morin a approché une première fois la productrice d’À cœur battant, Fabienne Larouche, de chez Aetios. La collègue de Maripier Morin sur La faille, Isabel Richer, lui avait alors fait parvenir un article intitulé « Fabienne Larouche donnerait une autre chance à Maripier Morin », qui résumait une entrevue accordée par la productrice au micro de Sophie Durocher sur les ondes de QUB Radio.

Maripier Morin a simplement texté « merci » à Fabienne Larouche, sans que ça débouche sur une occasion professionnelle. En août 2021, Maripier a sollicité un café avec l’auteure de 30 vies et Virginie. « Je suis allée chez elle, à Saint-Sauveur. On s’est assises et on a jasé pendant deux heures. Je lui ai parlé de mon processus de rétablissement, de mes erreurs et des réalisations que j’avais faites sur ma vie. Et c’est là que Fabienne m’a dit : “Sache qu’à partir de maintenant, je vais te tenir la main” », se remémore Maripier Morin.

Plus de deux ans après le début de leurs échanges, Maripier Morin parle de Fabienne Larouche comme de sa « marraine spirituelle ». « Elle a été une oreille attentive et présente pour moi et on s’entend que Fabienne a d’autres chats à fouetter que moi. J’ai eu d’elle de la douceur, de l’amour, de l’accueil, de l’empathie et un désir profond que ça fonctionne », enchaîne Maripier Morin.

Il a été question que Maripier Morin apparaisse dans District 31 et même dans STAT, deux productions aussi chapeautées par Aetios. C’est finalement dans À cœur battant que les astres se sont alignés. « Ça m’a prouvé que Fabienne est une femme de parole », ajoute Maripier Morin, qui s’est inspirée de sa propre mère, prof de français au secondaire, pour incarner sa Juliette Lehouillier à la télé.

Il y a deux ans, ce retour au petit écran de Maripier Morin aurait déchiré les réseaux sociaux. Elle ne mérite plus sa place dans le showbiz ! auraient hurlé ses détracteurs. Elle a droit à une deuxième chance ! auraient répliqué ses fans.

Bref, ç’aurait été la collision d’opinions discordantes et hyper tranchées : pour ou contre la réhabilitation de Maripier ? On ouvre les lignes !

Aujourd’hui, on sent un discours public plus posé et nuancé à propos d’une vedette comme Maripier Morin qui a été annulée, en juillet 2020, après les dénonciations de l’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin.

Les gens voient bien que Maripier Morin n’a pas sauté d’étapes et qu’elle prend ses démarches très au sérieux. Elle en a d’ailleurs longuement discuté avec France Castel, de façon super honnête et sans faux-fuyant, dans un épisode de L’autre midi à la table d’à côté, diffusé en mai dernier.

Je parlais, plus haut dans ce texte, d’ouvrir les lignes à propos du retour télévisuel de Maripier. Je pense plutôt qu’il est temps de passer au prochain appel.