Mots-clics : gratitude, merci et reconnaissance. La production d’Occupation double : Andalousie a écarté de sa distribution tout ce qui s’apparente à une micro-influenceuse, un créateur de contenu (publicitaire), un mannequin de centre commercial de banlieue, un entraîneur privé du 450 ou une tiktokeuse qui aurait avalé 14 cafés en deux heures.

La clientèle de boîte de nuit, toujours omniprésente dans ce type d’émission Cupidon, a également été éjectée du générique d’OD, il est 3 h, on leur ferme les portes.

Résultat ? Les célibataires de la téléréalité vedette de Noovo ne s’envolent pas pour l’Espagne afin d’accumuler des abonnés sur Instagram (allô guys, suivez ma routine beauté du matin !), mais bien pour tomber amoureux. Du moins, c’est ce qu’ils prétendent.

Moins plastique, plus authentique. Moins de superficiel, plus de connexions réelles. C’est quoi ton Snap ?

Ce virage salvateur distanciera cette populaire franchise télévisuelle des drames insignifiants des réseaux sociaux et la remettra sur un chemin sentimental similaire à celui qu’emprunte L’amour est dans le pré, avec plus de bisbille à la clé. On ne s’enfoncera pas la tête dans un seau de Shaker Mixologie, ici : OD sans chicane, c’est comme une édition sans charpentier-menuisier, c’est lisse, long et plate.

Dans les dernières saisons, trop de concurrents avaient déjà couché avec d’autres participantes avant les tournages – ces beaux bronzés se croisaient au Beach Club, au DIX30 ou à Osheaga, ce qui faussait les premières impressions et le déroulement du jeu de séduction en général.

Donc, pas de barman, d’esthéticienne ou de spécialiste du marketing d’influence, mais un premier médecin de famille, oui madame.

Il s’appelle Sami Benlamlih, il a 27 ans et il pratique à Québec et à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Les gars d’Occupation double : Andalousie

Vous avez probablement aperçu le musclé et tatoué Sami dans l’ultime audition d’OD l’an dernier, où il n’avait pas été sélectionné. Pouvez-vous croire que les trois amigos toxiques de la Martinique ont été repêchés avant lui ?

Le Dr Sami Benlamlih ne sera pas le seul professionnel de la santé à OD : Andalousie, puisque deux infirmières (Céline et Marie-Andrée), une étudiante au baccalauréat en sciences infirmières (Laurence) et une étudiante en pharmacologie (Léa) sautent aussi dans l’aventure romantico-tropicale. Les hôpitaux et cliniques du Québec se videront au rythme où les deux villas près de Malaga, sur la Costa del Sol, se rempliront de personnel soignant.

La production a présenté mardi 23 candidats qui apparaîtront sur le tapis rouge d’OD, que Noovo déroulera le dimanche 17 septembre à 18 h 30. Ça fait beaucoup d’entrepreneurs en construction (Mathieu B.) à démêler, mettons.

Chez les filles, il y a une travailleuse sociale (Rebecca), une analyste en actuariat (Racky), une étudiante en psychologie (Marilyne) et une représentante en mode (Lara). Du côté des gars, on retrouve deux charpentiers-menuisiers (Anthony et Vincent), un électromécanicien (Gabriel), un restaurateur montréalais (Antoine, du comptoir Kamé au Central), un directeur de magasin (Jo) et un futur architecte (Michaël).

L’analyste en assurance vie Johanel, 28 ans, a même cité Aristote dans sa présentation, du jamais vu et entendu à OD, où aucun titre de livre n’a été mentionné – à part Le secret et le roman de Lise Dion – en 17 saisons, je crois.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Les filles d’Occupation double : Andalousie

L’infirmière clinicienne de Moncton Céline Girouard, 22 ans, est celle qui a été la plus pétillante devant les médias. La comique jeune femme a même imité la pauvre dame de Gatineau qui a rencontré la maudite dinde noire sur « son couch », en 2016.

Nouvelle twist sur le tapis rouge : les 11 gars obtiendront chacun une rencontre-éclair de trois minutes avec une des huit filles avant la décision fatale. Deux duos au rôle mystérieux les rejoindront rapidement dans les maisons sans se soumettre à l’épreuve du « speed dating ». Des voyages à Ibiza et aux Açores figurent sur le calendrier.

C’est l’année de vérité pour OD, qui ne survivra pas à une controverse comme celle de « l’intimidation » de l’automne 2022.

L’équipe de la boîte de production de Julie Snyder a d’ailleurs embauché une « commissaire à l’éthique », l’avocate Chanel Sterie, du cabinet BLG, qui se spécialise dans la discrimination et le harcèlement, pour implanter un climat de travail sain, devant et derrière les caméras, sans aseptiser les épisodes.

À l’animation, deux recrues succèdent à Jay Du Temple, qui a accroché définitivement son collier de perles. Il s’agit de la chanteuse Alicia Moffet, 25 ans, et de son copain entrepreneur Frédérick Robichaud, 26 ans, découvert dans OD dans l’Ouest en 2021. Pour protéger l’identité des deux copilotes pendant les auditions, l’équipe les surnommait « les grenouilles ».

Difficile d’évaluer si Fred et Alicia effectueront du bon boulot à la barre d’OD. En conférence de presse mardi matin, ils dégageaient beaucoup de confiance et de spontanéité, mais leur français se gâtait quand ils lâchaient leurs cartons. À suivre.

Quant à la célèbre chanson thème interprétée par Mitsou, elle n’existe plus dans sa version originale. Le rappeur FouKi, 26 ans, en couple depuis huit ans, l’a remixée et l’interprète à la sauce andalouzay-zay-zay.

Voilà un succès musical qui est parti pour ne plus jamais redescendre. Perdu dans le ciel, FouKi reste ici, car la vue est belle !