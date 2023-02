Occupation double rime maintenant avec animation double. Le couple formé par la chanteuse Alicia Moffet et l’entrepreneur Frédérick Robichaud, découvert dans OD dans l’Ouest, s’installera aux commandes de la populaire téléréalité Cupidon de Noovo l’automne prochain, ai-je appris.

Le contrôle de ce jeu des tops 1-2-3 passe donc des mains manucurées d’un millénarial, Jay Du Temple, à celles de deux membres de la génération Z, qui héritent des rôles de Lady Pagaille et de Capitaine Twist.

« Alicia et Fred n’ont pas essayé d’imiter les anciens animateurs d’Occupation double. En même temps, ils avaient un petit ton décalé bien à eux. Ils sont naturels à la caméra. Alicia n’est pas du tout dans le contrôle de l’image, elle est relax et ça la rend attachante. Fred connaît plus OD que nous autres. Il est super drôle. On l’a déstabilisé en audition et tout de suite il savait quoi répondre », détaille la productrice d’Occupation double, Julie Snyder, que j’ai jointe lundi soir à Paris.

Ensemble depuis l’automne 2021, Alicia Moffet, 24 ans, qui a chanté le mégasuccès Ciel avec le rappeur FouKi, et Frédérick Robichaud, 25 ans, qui a chroniqué à l’émission Bonsoir bonsoir ! l’été dernier, ont accumulé des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram et TikTok. Leur audition pour OD a eu lieu à la fin janvier, en circuit fermé. La production a alors plongé Alicia et Fred dans des situations corsées, avec de faux concurrents, pour vérifier leur aisance et leur spontanéité. Ils ont impressionné autant l’équipe de Productions J que les patronnes chez Bell Média.

À l’annonce de la retraite de Jay Du Temple, beaucoup de candidats ont levé la main pour piloter OD, mais seuls Alicia Moffet et Frédérick Robichaud ont fait les bouts d’essai, souligne Julie Snyder. Après l’audition de trois heures, Julie Snyder les a invités à un dîner célébratoire chez elle en les obligeant à se faufiler par le garage afin que personne ne les croise à l’extérieur de l’édifice. C’est qu’un des voisins immédiats de la démone anime une émission très très écoutée au 98,5 FM.

« Une femme qui veut tromper son mari n’aurait pas pris autant de précautions », blague Julie Snyder au bout du fil. Pour éviter les fuites médiatiques, la production appelait toujours Alicia et Fred par leur nom de code : les grenouilles.

Le prochain chapitre d’Occupation double, dont la destination n’a pas été révélée, s’éloignera des influenceurs en quête d’abonnés et de visibilité sur les réseaux sociaux (adieu, donc les Mégane et leurs selles à 6000 balles).

On veut revenir aux sources d’OD et retrouver l’essence de l’émission, soit celle de trouver l’amour. Notre gâteau était bon, mais on enlève du crémage. On va partir en tournée de recrutement à travers le Québec, en présentiel, le processus ne se déroulera pas uniquement sur l’internet. On veut mieux servir la diversité culturelle, la diversité corporelle et la diversité régionale. Julie Snyder, productrice

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, deux fans finis d’OD, ne s’attendaient jamais à recevoir cet appel de Productions J. « J’ai vraiment trippé avec l’équipe de Bonsoir, bonsoir !, mais je n’avais jamais pensé à animer Occupation double. Mais comme j’ai vécu les situations et les soupers d’élimination d’OD, je vais comprendre comment les candidats se sentent. Et comment mieux représenter l’amour que par un couple qui s’aime ? » demande Frédérick Robichaud, qui a été élu coup de cœur du public lors de l’édition d’OD dans l’Ouest à l’automne 2021.

Fred, qui a popularisé l’expression « carrosse de carrosse », a fait partie de la fameuse cohorte du poulet dans le grille-pain, des avions en pita et de « t’es un soleil, man ».

Révélée à La voix de TVA en 2015, Alicia Moffet aura bouclé la tournée de son mini-album Intertwine avant de s’envoler pour OD.

CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Alicia Moffet au Mtelus de Montréal, le 2 février

Fred et moi sommes deux personnes qui ne se prennent pas au sérieux et on fait souvent les clowns, tout en étant capables de travailler quand c’est le temps. Alicia Moffet, coanimatrice

En entrevue, Julie Snyder couvre de fleurs ses deux nouvelles recrues, qui acceptent un mandat peu évident, soit celui de succéder à un animateur très aimé, qui a injecté toutes ses couleurs à la téléréalité de Noovo.

« Fred, c’est un travaillant. Il a cofondé son entreprise de bijoux et il termine son baccalauréat en marketing. Alicia m’a éblouie. Le public et la critique l’adorent. Elle étonne autant sur scène que dans sa vie quotidienne », note Julie Snyder.

À Paris pour quelques jours, Julie Snyder en profite pour tourner des topos pour La semaine des 4 Julie. Elle a notamment interviewé l’excellente actrice française Philippine Leroy-Beaulieu, qui incarne la chic et féroce Sylvie dans la comédie Emily in Paris de Netflix.

L’émission s’appelle Emily in Paris mais aurait dû porter le titre de Sylvie in Paris tellement son interprète y brille. Même le New York Times l’a encensée.

La rencontre entre Julie et Sylvie, pardon, entre Julie et Philippine passera dans l’épisode du 8 mars pour célébrer ces femmes fatales qui, comme Sylvie, foncent et ont du fun.