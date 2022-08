Quand on pense à Vrak, on pense au Chalet, à Jérémie, à Code F, à Code G ou au (feu) gala KARV. Oubliez ces trucs de « djeunes », yo. La chaîne spécialisée de Bell Média s’adresse désormais aux adultes qui carburent aux séries peuplées de policiers, de pompiers et de premiers répondants.

Il s’agit de la Sainte-Trinité des 3P en télévision, qui diffère du délicieux trio des 3P en gastronomie, soit les pâtes, le pain et les patates. Oui, les patronnes de Vrak ont songé à modifier le nom de leur station pour mieux refléter son virage mature, complété au printemps dernier. Mais la marque Vrak, qui existe depuis 2001, résonne encore très fort auprès des abonnés. Elle demeurera donc intacte, inchangée, Vrak la vie, Vrak pour la vie.

Le créneau flic-médecin-sapeur ne dérougit pas – allumez les sirènes ici – comme en témoignent les programmations tonitruantes des postes concurrents tels Addik (Coroner, Chicago Fire, S.W.A.T.), Séries Plus (Blue Bloods, FBI, NCIS) ou Max (Dr House, Bones). N’empêche. Avec ses flics et ses toubibs, Vrak a plus que doublé son audience, indique la vice-présidente, programmation et information, chez Bell Média, Suzane Landry. Fait amusant : la moyenne d’âge des clients de Vrak s’établit maintenant à 46 ans. On est loin de Radio-Enfer et du Canal Famille.

À partir de la semaine prochaine, Vrak présentera de costaudes séries primées, qui ont fait le bonheur des abonnés du service Crave dans les derniers mois.

Je pense à Yellowjackets (13 septembre), Easttown avec Kate Winslet (24 août) ou Les paysagistes avec Olivia Colman (22 novembre). La troisième saison de Transplanté décollera le mercredi 12 octobre à 21 h.

Fans de bisbille et de « twists », n’arrachez pas vos cheveux décolorés. Vrak demeure le point de chute pour les extras et les inédits d’Occupation double (retour : 12 septembre) ou de Big Brother Célébrités 3 (en janvier).

Même si le soleil brille encore de tous ses rayons dans nos piscines, les chaînes spécialisées ont doucement amorcé leur rentrée (argh !) avant le gros boum des antennes traditionnelles, prévu dans la semaine du 12 septembre.

PHOTO ANNIE SIMARD, FOURNIE PAR BELL Mélissa Bédard réalise un rêve en achetant sa première maison dans une docuréalité justement intitulée Ma première maison, diffusée à Canal Vie.

Du côté de Canal Vie, la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard réalise un rêve en achetant sa première maison dans une docuréalité justement intitulée Ma première maison, duh, qui commence le mardi 23 août à 19 h 30. Attendez-vous à un joli chaos avec six enfants sous un même toit (rénové, bien sûr).

Dans Un nouveau jour (22 août), nous partons à la rencontre de personnes trans qui se préparent à subir une chirurgie d’affirmation de genre à l’hôpital montréalais GrS, un complexe spécialisé dans ce type d’interventions.

Dans Cœurs migratoires (2 novembre), nous suivrons l’histoire d’amour – et non de désastre – de couples dont l’un des membres vit à l’étranger ou s’apprête à s’établir au Québec. Si vous manquez d’autorité avec Pitou ou Minou, ne ratez pas Les superhéros des animaux (27 août), où des experts animaliers confient leurs trucs pour vivre en harmonie avec nos compagnons poilus.

PHOTO FOURNIE PAR BELL Dans la série Cœurs migratoires, nous suivrons l’histoire d’amour – et non de désastre – de couples dont l’un des membres vit à l’étranger ou s’apprête à s’établir au Québec.

La plupart des classiques de Canal Vie reviennent tous à l’horaire, dont La famille est dans le pré (13 octobre), La famille Groulx (l’aîné Tristan déménage le 10 novembre) de même que Couples à boutte (24 août), qui accueille le petit nouveau Stéphane Fallu.

Saucette chez Canal D, qui dévoilera la docusérie Bêtes de film le jeudi 15 septembre à 19 h 30. Concept ? Super simple. On braque la caméra sur Jean Cardinal, 70 ans, qui entraîne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie, des animaux (grizzly, lynx, loup) pour des tournages de cinéma.

La série documentaire Priez pour nous (26 août) s’intéresse aux agressions sexuelles commises par le clergé québécois. J’ai frôlé la mort (23 août) se passe de longues explications. Canal D reprend également à son antenne Corruption : Les révélations choc de la commission Charbonneau, qui a d’abord été relayée sur la plateforme Crave. Le « crime réel » Présumé innocent : L’affaire France Alain sortira le 25 novembre.

Courage, amis lecteurs, cette liste d’épicerie achève avec un aperçu des titres de la chaîne Z.

Le 16 novembre, l’humoriste Christine Morency débarque avec une docuréalité sur les coulisses de la confection de son premier spectacle solo. Le nom : Christine Morency sans filtre.

PHOTO FOURNIE PAR BELL Le comédien Rémi-Pierre Paquin accueille plusieurs de ses amis de l’Union des Artistes (UDA) dans sa résidence secondaire de Saint-Jean-des-Piles, en Mauricie, dans son émission Au chalet de Rémi.

Les fans de Mets-y le paquet retrouveront les bouffonneries de Dominic Paquet les mercredis à 20 h 30 à partir du 24 août, maintenant sur Z. Les trois premières saisons ont été diffusées sur V/Noovo.

Finalement, dans Au chalet de Rémi (7 septembre), le comédien Rémi-Pierre Paquin accueille plusieurs de ses amis de l’Union des Artistes (UDA) dans sa résidence secondaire de Saint-Jean-des-Piles, en Mauricie. Au menu pour Julie Le Breton, Fabien Cloutier et compagnie : pêche, motoneige, bateau, patin ou tour d’hélicoptère dans une atmosphère de franche camaraderie.

Bon, c’est maintenant officiel. J’écris comme un rédacteur de pub. Ajoutez dans la description précédente les expressions « déjanté », « fous rires complices » et « ambiance propice aux confidences » et la brochure promotionnelle sera complète, merci.