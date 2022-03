Après OD Chez nous à la montagne Coupée et OD dans l’Ouest à Whistler, la prochaine destination de la téléréalité cupidon de Noovo avait été choisie, selon mes fidèles espions. Il s’agissait de la Croatie, pays européen qui connaît un boom touristique considérable depuis de nombreuses années.

Imaginez maintenant un ODéfi dans la vieille ville de Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, où a été tournée une partie de la magnifique série Game of Thrones. Pensez à nos célibataires qui poppent une Poppers sur la plage de Zlatni Rat, dite la Corne d’or. Mettons que ça change des voyages virtuels dans un demi-sous-sol de Saint-Jean-de-Matha.

Depuis le début de la pandémie, c’était la première fois que Jay Du Temple et sa bande auraient pu s’installer à l’extérieur du Canada. Mais la guerre en Ukraine, imprévisible et dangereuse, force l’équipe d’Occupation double à changer de camp de base, par souci de sécurité.

Les deux maisons où la nouvelle cuvée d’OD aurait habité se situaient à environ 900 kilomètres de la frontière ukrainienne. Mais pas de risque à prendre, a tranché Productions J, qui manufacture Occupation double pour Noovo.

La sécurité des concurrents et de la centaine d’employés de la téléréalité passe avant tout. La production d’OD cherche présentement un lieu alternatif, où il fera beau et chaud et où le climat politique sera moins explosif.

Gageons que ce ne sera pas Las Terrenas, en République dominicaine, où déménage bientôt L’île de l’amour de TVA. De toute façon, OD y a été tournée en 2009. Et pas question de refaire une édition d’OD québécoise ou canadienne, à moins d’une 13e vague de COVID-19 à l’automne.

Officiellement, Occupation double n’a pas encore « flushé à 100 % les maisons en Croatie », selon une source au sein de l’équipe. Il reste une mince chance que l’aventure s’y déroule. Mais ne misez pas une canette de Shaker Mixologie là-dessus. Vous risqueriez de perdre le prix de la consigne.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin, les quatre mecs

Les mecs ne deviendront pas un trio

Les deux derniers épisodes de la comédie Les mecs à Radio-Canada laissaient croire que le personnage d’Étienne Lebeau (Yanic Truesdale) disparaissait de la série.

Sans préambule, on apprenait qu’Étienne sous-louait son condo, qu’il confiait le gym à son assistante (Catherine Renaud) et qu’il s’envolait avec son copain Dan (Guillaume Lambert) pour une escapade d’un an.

Vérification faite : non, Étienne n’a pas été rayé du scénario. Si l’auteur Jacques Davidts a envoyé le quatrième membre du quatuor en voyage, c’était pour libérer temporairement l’acteur Yanic Truesdale, qui a participé au tournage le printemps dernier de la nouvelle série de Netflix God’s Favorite Idiot, aux côtés de son amie Melissa McCarthy (Gilmore Girls).

Étienne Lebeau reviendra donc dans le troisième volet des Mecs. Vous comprendrez pourquoi en visionnant le dixième et dernier épisode, que Radio-Canada relaiera le mercredi 23 mars à 21 h 30. Il est déjà sur l’Extra d’ICI Tou.tv, pour les plus curieux.

Cette finale des Mecs donne aux fans (bonjour !) ce qu’ils ont espéré depuis le premier épisode de la première saison.

Et un nouveau personnage viendra perturber le quotidien déjà agité de Christian Laliberté (Christian Bégin). Il s’agit de Brigitte (Isabel Richer), la nouvelle cheffe du département de littérature, qui entend mettre de l’ordre dans ce boys club universitaire.

Et qu’est-ce qui attend nos quinquagénaires préférés dans le troisième chapitre des Mecs ? Laissons la parole au scénariste Jacques Davidts : « Les mecs vont avoir des démêlés avec des flics, des prêtres, des pompiers, des suprémacistes et des entraîneurs de tennis. Étienne va découvrir qu’en plus d’être gai, il est noir. Martin (Normand Daneau) va découvrir la liberté et ses limites. Christian va découvrir qu’il ne peut rien faire contre le temps qui passe et les gars vont découvrir ce qu’est la tyrannie pénienne et que la famille et l’amitié sont toujours les seules véritables valeurs refuges », détaille-t-il.

Le K.-O. de Stéphan Bureau

Avant de retourner à TVA, où il pilotera le nouveau talk-show du dimanche alimenté par l’actualité, Stéphan Bureau planchait sur une émission de télé destinée à Radio-Canada, où il aurait notamment mené de longues entrevues en heure de grande écoute.

Son producteur : KOTV, la boîte de Louis Morissette, selon mes informations. Une petite équipe recrutée par KOTV a peaufiné le concept de cette émission au printemps dernier. Le processus avançait rondement jusqu’à l’éclatement de l’affaire Didier Raoult et au blâme adressé par l’ombudsman à Stéphan Bureau pour son entrevue pas assez serrée avec le scientifique français. Stéphan Bureau a claqué la porte du diffuseur public et le projet a avorté.

Les dirigeants de KOTV ont confirmé l’existence de cette émission en développement, sans toutefois commenter les circonstances de ce divorce professionnel.

Stéphan Bureau a travaillé à tous les réseaux de télévision du Québec. Il a été chef d’antenne à TVA de 1995 à 1997. Il a orchestré les grands entretiens Contact à Télé-Québec, en plus d’y animer La joute. À Radio-Canada, Stéphan Bureau a pris les manettes du Téléjournal entre 1998 et 2003.