Roy Dupuis s’est engagé pour au moins deux ans dans le nouveau téléroman À cœur battant de Danielle Trottier, où il reprendra son personnage du psychoéducateur bienveillant Christophe L’Allier, que nous avons découvert dans Toute la vie il y a trois ans.

Roy Dupuis, 58 ans, n’est pas le seul acteur qui traversera dans À cœur battant, la série dérivée de Toute la vie – le bon vieux spin-off – qui démarrera en janvier 2023 sur les ondes de Radio-Canada. Vous y verrez également Jean-Nicolas Verreault et Micheline Lanctôt, qui incarnent respectivement le frère (Patrick) et la mère (Édith) de Christophe. Le fils de Christophe, Rafaël (Félix-Antoine Cantin), de même qu’Anne (Céline Bonnier), la maman de Rafaël, le suivront aussi dans À cœur battant, que fabriquera l’équipe gagnante derrière Unité 9 et Toute la vie.

Mais oubliez Tina Carpentier-Trudel (Hélène Bourgeois Leclerc), la directrice de l’école Marie-Labrecque. Elle n’apparaîtra pas au générique d’À cœur battant, me dit-on.

Et les jumelles séropositives Élodie et Mélodie ? Christophe n’adoptera pas ses nièces, mais veillera sur leur bien-être, comme il l’a promis à sa sœur Julie (Larissa Corriveau), qui s’est suicidée en prison.

PHOTO KARLJESSY, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Christophe L’Allier (Roy Dupuis) et Tina Carpentier-Trudel (Hélène Bourgeois Leclerc) dans Toute la vie

Dans les premiers épisodes de Toute la vie, relayés à l’automne 2019, Tina Carpentier-Trudel était vissée au cœur de toutes les intrigues, tandis que Christophe L’Allier gravitait en périphérie. Au fil des mois, Christophe a pris du galon, tandis que le temps d’écran et l’importance de Tina ont rétréci, ce qui a causé des frictions entre les deux têtes d’affiche de Toute la vie, m’ont rapporté des espions.

Dans À cœur battant, que réalisera Jean-Philippe Duval, Christophe L’Allier travaillera désormais comme intervenant au Centre de prévention de la violence (CPV), à Montréal, qui s’occupe d’une clientèle masculine. Les tournages d’À cœur battant démarreront à la fin de l’été.

« J’ai vraiment l’impression de faire œuvre utile quand je joue Christophe et quand je raconte les histoires de Danielle Trottier », explique Roy Dupuis en entrevue.

Le comédien, très sélectif dans ses projets, a longuement réfléchi avant de s’embarquer dans À cœur battant.

J’ai mordu, parce que la violence masculine, c’est présent dans ma vie depuis que j’existe, moins dans les dernières années, mais surtout dans mon enfance. La violence a fait partie de mon enfance et c’est pourquoi j’ai entrepris une psychanalyse. Roy Dupuis

Le deuxième personnage principal d’À cœur battant, autre production de Fabienne Larouche chez Aetios, est Gabrielle Laflamme, une jeune procureure de la Couronne qui souhaite serrer la vis aux contrevenants. Ce rôle n’a pas encore été attribué. La partenaire de Christophe L’Allier s’appellera Roxanne Dumouchelle, une travailleuse sociale célibataire qui commence elle aussi son boulot au Centre de prévention de la violence.

Après les femmes en prison et les adolescentes enceintes, la scénariste Danielle Trottier s’attaque à un autre sujet lourd : la violence conjugale et familiale. « C’est une série dans laquelle il y a beaucoup d’espoir, nuance Danielle Trottier. En comprenant mieux la violence, on va mieux la contrôler. »

Oui, Jean-Philippe Duval la montrera, cette violence, dans les épisodes qu’il signera. C’est la première fois que le réalisateur s’attaque à une série dérivée. Le Québec fabrique peu de spin-offs (voir encadré), contrairement aux Américains, qui les multiplient dans l’espoir de recréer des succès.

Quant au téléroman Toute la vie, il s’éteindra le mardi 5 avril. Il reste donc cinq épisodes avant la grande finale. D’ici là, Christophe aura le temps d’enfourcher son vélo de ville plusieurs fois – ou d’emprunter une Communauto, c’est le champion du transport actif !

Star Ac monte

Le gala dominical de Star Académie a chatouillé dimanche soir la barre du 1,5 million avec ses 1 476 000 fans à l’écoute. La vraie nature qui suivait a rallié 962 000 curieux, tandis que Vlog a intéressé 898 000 personnes. À Radio-Canada, le plateau de Tout le monde en parle a été vu par 821 000 téléphages. Sur Noovo, l’éviction d’Eddy King de Big Brother Célébrités a été suivie en direct par 625 000 accros.