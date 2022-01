Chroniques

D’une vague à l’autre

L’émotion est montée soudainement, comme une vague à laquelle on ne s’attend pas et qui nous submerge. Ariane Moffatt était sur scène au Théâtre Outremont, à la fin octobre. C’était le premier spectacle de musique que je voyais en salle depuis plus d’un an et demi. J’ai trouvé ça beau à en pleurer.