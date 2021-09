Cela fâche bien des lecteurs quand je parle de séries offertes par Netflix, l’Extra d’ICI Tou.tv ou le Club illico. Pfft, c’est ça, encore de la télé juste pour les riches, râlez-vous dans mes différents comptes de messagerie.

Malheureusement, comme le dirait Denis Coderre, on ne peut pas marcher, mâcher de la gomme et remettre le dentifrice dans le tube en même temps. Ou quelque chose du genre. Bref, la popularité de ces services payants gonfle d’année en année, ce qui solidifie leur statut d’incontournables, que ça nous plaise ou non.

Chez les foyers francophones au Canada, le taux de pénétration de Netflix atteint maintenant 60 %, selon des données compilées par l’Observatoire des technologies média. À l’automne 2020, il se chiffrait à 54 %. C’est un bond énorme, accéléré par une pandémie, évidemment.

Au pays, Amazon Prime Video entre chez 28 % des adultes francophones, suivi de Disney+ (19 %), de l’Extra de Tou.tv (14 %), du Club illico de Vidéotron (14 %), de Crave de Bell Média (12 %) et d’Apple TV+ (8 %). Toutes ces plateformes numériques ont connu des hausses de souscriptions de 2020 à 2021. Et elles érodent de plus en plus la domination des chaînes de télé dites traditionnelles.

Heureusement pour nous, simples gens aux multiples abonnements, les Tou.tv et autres Club illico garnissent davantage nos tablettes virtuelles. Vous voulez nous garder comme clients ? Donnez-nous-en pour notre argent !

Du bon stock, il y en aura sur l’Extra de Tou.tv, qui a dévoilé mercredi sa programmation automne-hiver, comme n’importe quelle antenne généraliste. Vous pouvez dès maintenant vous jeter dans l’excellente comédie piquante Sans rendez-vous, avec Magalie Lépine-Blondeau dans le rôle d’une infirmière-sexologue en déséquilibre tant au boulot qu’à la maison. C’est à la fois touchant et rigolo, avec un peu de crudité dans les textes.

IMAGE FOURNIE PAR ICI TOUT.TV Magalie Lépine-Blondeau incarne le personnage central de la série Sans rendez-vous.

Pour la deuxième saison de la très attendue série C’est comme ça que je t’aime, il faut patienter jusqu’en mars 2022. Écoutons l’auteur François Létourneau en parler : « Cette saison sera plus intense, plus sombre, plus violente, mais tout aussi drôle et avec autant de niaiseries », détaille-t-il. J’ai vraiment hâte.

Un an après le premier chapitre, soit à l’été 1975, Huguette Delisle (Marilyn Castonguay) reprend le contrôle de son empire criminel, toujours établi à Sainte-Foy. Le caïd (René-Richard Cyr) n’est plus LE caïd et retrouve son vrai nom, Raymond. Trois nouveaux personnages se joindront à la distribution, dont une sorte d’esclave (Émilie Bibeau) des quatre bandits banlieusards. Au gouvernement du Québec, le moustachu Gaétan (François Létourneau) rencontrera son rival, Gaétan 2, campé par Steve Laplante. Charlotte Le Bon jouera la nouvelle méchante, tandis que Pierre-François Legendre deviendra Maurice, barbier au passé criminel. J’ai encore plus hâte.

Le 14 octobre, toujours sur l’Extra de Tou.tv, place aux cinq premiers épisodes de la série policière à suspense Doute raisonnable, qui met en vedette Julie Perreault et Marc-André Grondin. Je vous en reparlerai dans ma chronique de mardi après avoir regardé cette série signée Danielle Dansereau (19-2).

Les quinquagénaires des Mecs 2 réapparaîtront sur l’Extra le 4 novembre encore plus amochés qu’ils ne l’étaient. « Les gars en arrachent, et Sophie [Nathalie Mallette] est plus folle que jamais », confie Yanic Truesdale, l’interprète d’Étienne, de plus en plus désillusionné face à l’amour et à son propre vieillissement.

IMAGE FOURNIE PAR ICI TOUT.TV La minisérie Le monde de Gabrielle Roy a été tournée au Manitoba.

C’est en décembre que l’Extra mettra en ligne la minisérie Le monde de Gabrielle Roy, tournée au Manitoba avec Martine Francke, Gaston Lepage et Francine Ruel. Anciennement baptisée Géantes, la production pour jeunes adultes Lou et Sophie, campées par Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet, débarquera également sur l’Extra quelques jours avant Noël.

Pour la suite de L’œil du cyclone, inscrivez février 2022 au calendrier. Isabelle (Christine Beaulieu) flirtera notamment avec son nouveau voisin (Pierre-Yves Cardinal). La deuxième saison de Six degrés arrive en janvier. Léon (Noah Parker) se lance dans l’écriture comme sa maman (Catherine Trudeau).

IMAGE FOURNIE PAR ICI TOUT.TV Julianne Côté et Patrice Robitaille seront les vedettes de la série De Pierre en fille.

Les premières images de De Pierre en fille, comédie pondue par Julianne Côté, sont prometteuses. On y explorera la relation quasi fusionnelle entre Daphnée (Julianne Côté), 24 ans, et son père nouvellement célibataire (Patrice Robitaille), 47 ans. C’est prévu en avril sur l’Extra. Radio-Canada a confirmé le début des tournages de la troisième et dernière saison de La Maison-Bleue, que nous verrons au printemps.

Évidemment, la majorité des séries de l’Extra de Tou.tv traversent éventuellement à la télé régulière. Il faut cependant patienter quelques mois.

IMAGE FOURNIE PAR ICI TOUT.TV Sarah-Maude Beauchesne, dans la troisième saison de Fourchette

Dans le volet gratuit de Tou.tv, vous retrouverez le 17 novembre la troisième saison de Fourchette, où Sarah (Sarah-Maude Beauchesne, également auteure de la série) explorera sa fluidité sexuelle et romantique. La ligature des trompes de Fallope figure aussi au menu. Très curieux de voir ça.

Du côté de Véro.tv, qui fait partie de l’Extra, Véronique Cloutier tournera un épilogue à sa série documentaire Loto-Méno pour dresser un bilan, six mois plus tard : est-ce que les choses ont bougé pour les femmes ? Réponse en mars. Depuis la mise à feu de l’Extra, en 2014, Loto-Méno est le troisième contenu qui a généré le plus d’abonnements, affirme Radio-Canada.

Aide demandée, de Louis-François Marcotte, ainsi que La cour est pleine, de Jean-Nicolas Verreault et Jannie-Karina Gagné, reviennent pour une deuxième saison.

Après tout ça, s’il vous reste du temps pour prendre une douche et nourrir les enfants, il y a Club illico, Netflix, Crave, Disney+, Apple TV+ et Amazon Prime Video. Dormir, c’est pour les paresseux.