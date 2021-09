« La grande question du jour : qui sont les deux oiseaux inséparables, qui ont refait Say Something à Chanteurs masqués selon vous ? René et Nathalie Simard ? Il s’agit de l’hypothèse la plus plausible », croit notre chroniqueur.

En programmant directement ses Chanteurs masqués contre deux douzaines de célibataires d’OD sur Noovo, TVA affiche clairement ses couleurs flamboyantes dans un décor somptueux. La guerre du dimanche, la chaîne généraliste de Québecor entend la gagner sans que sa programmation – et ses deux oiseaux inséparables – perde des plumes.

L’enchaînement entre Chanteurs masqués et la troisième saison de Révolution, deux émissions familiales bien ficelées, s’avère une arme ultra-efficace pour retenir l’audience sur une période de 2 h 30 min. Dimanche soir, Chanteurs masqués a captivé 1 382 000 personnes et 1 150 000 autres ont sauté dans la troisième saison de Révolution par la suite. Des cotes d’écoute impressionnantes, disons-le.

Le gala des Gémeaux a baissé, passant de 854 000 fidèles en 2020 à 729 000 pour la dernière édition. Nos amis explorateurs d’Occupation double dans l’Ouest, toujours en quête de « bonnes vibes » et d’air alpin, ont intéressé 448 000 curieux. Le tapis rouge de 2020, déroulé à la montagne Coupée, avait été vu par 480 000 amateurs de « twists ».

Dès dimanche, toutes les forces en présence s’affronteront alors que Guy A. Lepage reprendra possession de son grand plateau vidé de son public. Nos enregistreurs risquent d’exploser comme Alexandre d’OD qui, frustré de ne pas avoir bu de Bulles de nuit avec Audrey, a voulu fesser dans un « pouneching bag ». Allô la mauvaise gestion de colère.

D’ailleurs, ce « sympathique » Alexandre Poirier, gestionnaire de restaurant de 31 ans, a été rencontré par la production pour son comportement agressif et a été expulsé de l’émission. Comment et pourquoi ? La production d’OD assure que l’épisode du dimanche 26 septembre expliquera tout.

Toujours à propos d’OD sur Noovo, complets Ernest et multivitamines ont convergé pour le déroulement de son tapis rouge près de Whistler, en Colombie-Britannique.

Sous une pluie d’étoiles, partez ici la chanson de Cindy Daniel, le cowboy satiné Jay Du Temple a dégainé le revirement ultime : les émissions de l’automne suivront deux aventures distinctes. Double Occupation double, donc. Deux fois plus de tout : de boîtes Cook It et de McMaisons « méchoui », euh non, de McMaisons feng shui, dixit Sabrina, 23 ans, alias madame gin tonic.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Antoine, Patrice, Luca et Frédérick dirigent le premier contingent de célibataires d’Occupation double.

Les quatre mâles alpha dirigent le premier contingent de célibataires, tandis que les quatre filles jugées les plus attrayantes ont pris les commandes du deuxième bataillon. Équité sur tous les plans ici.

Dansant avec trois autres loups de sa meute, Patrice le barbier a rapidement marqué son territoire : « J’ai de la cré [de la créatine]. Demain, je fais du gros crisse de bench, gros squat », a-t-il annoncé à ses « bros », yo.

Le simplet Yannick, 26 ans, entrepreneur en paysagement de Québec, a envoyé un joli complimarde à la Montréalaise Audrey, 31 ans, représentante de produits capillaires Monat. « Audrey, elle a 31 ans, ça paraît pas. Tsé, elle est jeune de cœur », a balbutié Yannick, pris en flagrant délit, non pas de tendresse, mais d’âgisme.

Parmi les faits saillants du tapis rouge, notons que Clodelle parle avec l’accent de Geneviève Borne et que Pierre-Alexandre, le pilote de ligne de 33 ans, a déjà participé à Vol 920 de TVA, en 2014.

À l’animation, Jay Du Temple, qui multiplie les alter ego (Lady Pagaille, Jay Du Scoop, Capitaine Twist et maintenant Colonel Plein-Air), a mené les choses rondement et avec beaucoup d’humour. Les effets sonores, les ralentis et le noir et blanc bonifient énormément les émissions d’OD, franchement meilleures que celles de L’île de l’amour à TVA. Il n’y a pas de comparaison.

À TVA, Chanteurs masqués s’annonce comme une heure de gros plaisir à essayer de trouver qui se cache sous les costumes de l’orignal de métal (l’ex-hockeyeur Georges Laraque ?), la déesse chatte (Caroline Néron, assurément) ou le harfang des noces (Geneviève Jodoin, gagnante de La voix, ou Lunou de Star Académie ?). Certaines capsules-indices révèlent trop de détails, d’autres très peu. C’est le genre d’émission divertissante, sans prétention, qui se visionne en famille. Je me suis surpris à embarquer à fond dans ce jeu des devinettes.

PHOTO FOURNIE PAR TVA Guillaume Lemay-Thivierge anime Chanteurs masqués

La grande question du jour : qui sont les deux oiseaux inséparables, qui ont refait Say Something, selon vous ? René et Nathalie Simard ? Il s’agit de l’hypothèse la plus plausible.

Aux commandes de ce beau plateau de Chanteurs masqués, Guillaume Lemay-Thivierge a paru rouillé et mal à l’aise devant cinq juges-enquêteurs très expressifs et expansifs, soit Anouk Meunier, Sam Breton, Véronic DiCaire, Stéphane Rousseau et Marc Dupré, tous des pros de la télé.

Ça ne doit pas être évident pour l’animateur de garder une poigne sur les cinq panélistes, tout en expliquant les règles. C’est une mécanique qui prend du temps à assimiler.

Il faudra aussi ajuster les interventions des commentateurs pendant les performances musicales. C’est désagréable d’entendre Véronic DiCaire crier « c’t’écœurant, c’t’écœurant » alors que nous essayons d’évaluer le grain de voix du blanchon, par exemple.

PHOTO FOURNIE PAR TVA Les cinq juges de Chanteurs masqués : Anouk Meunier, Sam Breton, Véronic DiCaire, Marc Dupré et Stéphane Rousseau

Comme dans la version américaine, les juges enquêteurs de Chanteurs masqués en beurrent épais dans leur gestuelle. Ils se lèvent, se tortillent sur leurs chaises et hurlent comme des perdus.

Dans Révolution, ces réactions enflammées se justifient par les numéros de danse souvent époustouflants. Cette émission est vraiment inspirante, je le répète.

À Chanteurs masqués, tout le monde sait que les gros animaux font du lipsync sur la scène. Alors, on se calme ou on prend un Ativan. Votre choix.