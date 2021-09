C’est difficile d’être contre la diversité, la bienveillance et la reconnaissance, les trois piliers sur lesquels a été érigé le gala des Gémeaux de dimanche soir à Radio-Canada. Mot-clic : gratitude et tout ça.

Pendant un peu plus de deux heures compactes, les prix ont été remis à un rythme soutenu sur un ton solennel et sérieux. Ce type de gala aurait été parfait l’an dernier, alors que nous émergions d’une période noire, noire, comme la série Bête noire. Mais 555 jours après le début officiel de la pandémie, comme l’a souligné Véronique Cloutier, me semble que notre moral collectif aurait été capable d’entendre quelques bons gags, peut-être plus mordants, dans cet océan de bons sentiments, non ?

Le seul moment où la cérémonie a été super rigolote, c’est avec le drolatique Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui a présenté le trophée de la meilleure téléréalité. Pour une rare fois, Véro a quitté son personnage de maîtresse de cérémonie parfaite – en robe de princesse satinée – pour se permettre des remarques mordantes.

Parenthèse : Pierre-Yves Roy-Desmarais n’a pas compris que Véro le taquinait sur ses vêtements similaires à ceux d’un livreur de colis d’UPS. En excluant ce moment, la fête du petit écran québécois a été hyper prudente. Trop, même.

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR L'ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION Pierre-Yves Roy-Desmarais

Très discrète dans le studio 42, Véronique Cloutier n’a pas livré de monologue d’ouverture, brisant cette tradition de stand-up où les pointes piquent gentiment le gratin du showbiz. Le numéro musical avec la magnifique chanson Demain il fera beau d’Étienne Coppée, reprise dans la finale de M’entends-tu ? à Télé-Québec, a insufflé cette mouvance rassembleuse au contenu de toute la soirée, qui ne provoquera aucune controverse, c’est certain.

Entre trois discours de France Beaudoin, Véro a passé les assiettes sans y mettre son grain de sel. Comme si elle craignait qu’on lui reproche de capter toute la lumière, alors qu’elle souhaitait la rediriger vers ceux qui évoluent dans l’ombre. C’est noble comme geste. Sauf qu’un animateur, comme Louis-José Houde le fait si bien à l’ADISQ, doit apposer une signature distincte à son gala. Il y apporte sa couleur, sa personnalité, son ton.

À part l’intense Maude Guérin, qui a laissé échapper un sacre à la toute fin, les remerciements ont été sympathiques, sans plus. Guy Jodoin a été le seul – ouf ! – à se battre avec le réalisateur du gala pour obtenir plus de temps sur scène. À deux reprises, il a fait arrêter la musique pour se négocier une troisième saison d’Escouade 99. Un geste égoïste, car le temps que Guy Jodoin bouffait en ondes, il l’enlevait à ses collègues.

Aussi, quand une émission gagne, c’est toujours le producteur qui récupère la statuette. Les gens à la maison connaissent bien Fabienne Larouche, mais pas Carlos Soldevilla (M’entends-tu ?), Marleen Beaulieu (Les chefs !) ou Louis Bolduc (Bête noire). Mettez leur nom à l’écran, s’il vous plaît. Sinon, c’est un zapping garanti. Qui veut voir un inconnu remercier ses clients ?

Parmi les bons coups du 36e gala des Gémeaux, l’utilisation de la pastille centrale demeure la façon la plus efficace de remettre des récompenses. Personne ne traverse la salle en courant et ça roule ! Ce n’est toutefois pas nécessaire de filmer les perdants qui redescendent péniblement les marches.

Du côté des lauréats, peu de surprises dans le palmarès final. Personne ne criera au scandale ce matin. Et Nostradumas n’a pas trop été dans le champ.

La poignante production Bête noire, qui rejouera sur Série Plus à partir du mercredi 22 septembre à 21 h, a été sacrée meilleure émission dramatique, un trophée tellement mérité, coiffant la quatrième et ultime saison de Faits divers à Radio-Canada.

L’interprète principale de Bête noire, Isabelle Blais, bouleversante en mère endeuillée, a été couronnée après avoir gagné pour L’échappée samedi soir.

Chez les hommes, le partenaire d’Isabelle Blais dans Bête noire, Stéphane Gagnon, a cependant été battu par Théodore Pellerin, qui a vraiment été excellent dans le deuxième épisode de Patrick Senécal présente du Club illico, où il campe un jeune comédien passant la pire audition de sa vie.

En comédie, mon émission chouchou M’entends-tu ? a conquis l’Académie. Par contre, sa tête d’affiche Florence Longpré, alias la colérique Ada, a mordu la poussière et le Gémeaux a été attribué à Christine Beaulieu de L’œil du cyclone, qui ne l’a pas volé. L’œil du cyclone, c’est Christine Beaulieu. Elle y brille dans les jolis vêtements d’Isabelle Gagnon, la mère débordée.

Le gagnant sorti du champ gauche ? Guy Jodoin (encore lui) pour Escouade 99 du Club illico, qui s’est dit « hyper surpris » de recevoir ce prix. Drôle de choix, oui, d’autant plus que cette émission a été assez ordinaire, merci. Martin Matte des Beaux malaises n’a pas dû être « maxi » content. Christian Bégin et Alexis Martin des Mecs non plus. Christian Bégin s’est toutefois repris pour Y’a du monde à messe où son travail de maître de cérémonie a été remarqué.

Au fil d’arrivée, le grand Ordre mondial de la télé a été respecté. District 31 a poursuivi sa lancée victorieuse, Michel Charette aussi. Maintenant, pensez-vous vraiment que Michel Charette abandonnera un rôle aussi payant ? Bien sûr que non, voyons.

Dans la lutte entre Maude et Marina, c’est Maude Guérin, la Marie-Luce de 5e Rang, qui a croulé sous les honneurs. Les deux actrices se trouvaient au coude-à-coude dans la course.

Très content pour La tour, championne dans la catégorie des entrevues et talk-shows. La deuxième saison de La tour, qui a démarré la semaine dernière à TVA, est toujours aussi intéressante et Patrick Huard, chic en costume trois pièces, y dirige habilement les conversations.

En téléréalité, Les chefs ! ont repris la statuette dorée à l’équipe de L’amour est dans le pré. Habillée en noir et blanc, France Beaudoin a été saluée pour En direct de l’univers, une super émission qui ne cesse de se bonifier et qui a également remporté le prix du public et celui des nouveaux médias.

Répartis en trois galas, 144 Gémeaux ont été attribués ce week-end. C’est une grosse quantité pour une si petite industrie. Il y a sûrement moyen d’élaguer, car si tout le monde finit par en rapporter un à la maison, que vaudra vraiment un prix Gémeaux ?