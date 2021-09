Nous émergeons à peine de la semaine télé la plus chargée de l’année. Depuis dimanche soir, les nouveautés s’empilent dans nos enregistreurs comme un gros Jenga, et la sexologue Louise Sigouin gère un trafic de clients carencés qui découragerait assurément Yves Désautels dans son hérisson.

Parlant de Si on s’aimait, cette troisième saison à TVA promet en ciboulette. Même le « puriste » Christian Bégin suit et apprécie la docuréalité des dualités. L’animateur de Y’a du monde à messe à Télé-Québec l’a admis dans sa dernière émission, alors qu’il recevait notre prêtresse de l’amour préférée, la leader de la secte qui prône le ressenti des émotions et la reconnaissance des blessures du passé en sirotant un verre de Smoky Bay.

C’est la prétendante de Dominic, l’éducatrice spécialisée Audrey, 28 ans, qui a hissé le premier drapeau rouge de la cuvée automnale. Pour rejoindre son Dominic à Ahuntsic, dans le nord de Montréal, la brave Audrey a quitté, à contre-cœur, son « chic » Verdun, selon ses propres mots. Voyage au bout de l’enfer, au cœur du ghetto, partez la musique de Dangerous Minds.

« Verdun, c’est un petit peu plus aisé. Quand je suis arrivée à Ahuntsic, j’ai été un peu dépaysée. C’est plus pauvre. Tu vois que c’est un quartier difficile. Tout de suite, j’ai un peu le réflexe de, “mon Dieu, je ne viendrais jamais habiter ici” », a confié Audrey l’exploratrice en précisant que si Dominic s’habille mal, ça s’explique par le « quartier d’où il vient ».

D’abord, la clique d’Ahuntsic, menée par Marie-France Bazzo et Olivier Niquet, a dû cracher son vin naturel à la buvette Cerise en entendant ces propos géodiscriminatoires.

Ensuite, très chère Audrey, ne t’aventure surtout pas dans le coin de… ah pis non, laisse faire. La dualité Verdun/Ahuntsic n’apparaît pas dans la bible de Louise Sigouin. Trop complexe à dénouer.

Des espions me rapportent qu’il ne faut pas trop s’attacher à la dynamique Stéfanie, l’infirmière de 41 ans qui a pris un verre avec Jean-François « l’extroverti ». À l’instar de Jean-Philippe « foulard » Caron de la première saison, Stéfanie aurait quitté l’émission après deux semaines de tournage pour « des raisons personnelles ». Dossier prioritaire à suivre, ici. La production de Si on s’aimait n’a pas commenté cette information.

Chez Noovo, belle surprise que ce Club Soly, diffusé les lundis à 19 h 30. C’est un joli croisement entre Les Appendices et Like-moi !. Deux sketchs ont particulièrement brillé, soit celui où Pierre-Yves Roy-Desmarais « éduquait » des enfants et l’autre où l’humoriste Arnaud Soly interviewait le chef du Parti pour les jeunes, Xavier-William Grandpré-Beaulieu, incarné par Fabien Cloutier.

CAPTURE D'ÉCRAN DE L'ÉMISSION CLUB SOLY Arnaud Soly et Fabien Cloutier

Les vignettes impliquant les gamins qui jouaient « aux cowboys et aux Indiens », puis « au docteur », ont été écrites avec une belle intelligence comique. Vous pouvez tout rattraper sur Noovo.ca.

La performance de Fabien Cloutier en vieux jeune, qui trouve la politique « trop cringe », a déclenché plusieurs fous rires sur le plateau du Club Soly et c’était contagieux.

Du côté de Qui sait chanter ?, animé par Phil Roy, on se fait rapidement attraper par ce jeu, dont la structure et le décor rappellent Le banquier à TVA. Honnêtement, ce concept sud-coréen (I Can See Your Voice) est pas mal plus clair en images que sur papier.

En une heure bien tassée, on prend un malin plaisir à détecter les failles chez les chanteurs secrets (la religieuse, la barmaid, le sommelier, etc.). La pertinence de l’invitée spéciale Annie Villeneuve a éclipsé les deux panélistes régulières Rita Baga et Roxane Bruneau. Les remarques d’Annie Villeneuve visaient presque toujours au centre de la cible.

Avec Qui sait chanter ?, Noovo offre une heure de divertissement familial fort agréable. La première concurrente, Mounya Iklid, 30 ans, était super allumée et amusante devant les caméras. Et le duo final sur Tomber à l’eau a été, comment dire, surprenant.

Ajustez vos appareils !

Non, il n’y a pas eu de problèmes de son dans les nouveaux épisodes de District 31, relayés par Radio-Canada depuis lundi. La production assure qu’aucun bogue technique n’a été rapporté sur la piste sonore du populaire téléroman policier.

Pourtant, les courriels dénonçant « la musique qui enterre les dialogues » ou « la musique en continu pendant les échanges entre comédiens » ont inondé ma boîte de courriels cette semaine. Je n’ai pas eu ce problème. Peut-être que certains réglages de vos téléviseurs ont ramené la bande sonore au premier plan ?

Avec ses 1 307 000 fidèles, District 31 demeure l’émission la plus regardée du mardi soir. La première de Chaos (581 000) à TVA a été battue par le retour de 5e Rang (787 000) à Radio-Canada. À 20 h, la bataille est très serrée entre Toute la vie (783 000) et L’heure bleue (773 000), deux très bonnes séries. Si on s’aimait (775 000) remonte la pente et dépasse légèrement l’excellente émission La facture (748 000). Toujours à 19 h 30, mais chez Noovo, le lancement de Moi non plus ! a été vu par 266 000 personnes. C’est sûrement plus que les cotes d’écoute de Christian et Sarah entre 22 h et minuit !