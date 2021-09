Chroniques

Rentrée littéraire québécoise

L’impossible retour à la normale

Chaque rentrée littéraire procure une étrange impression d’abondance et de dénuement à la fois. Tous ces livres, et si peu de temps. Oscar Wilde disait qu’il y a deux tragédies dans la vie : « l’une est de ne pas satisfaire son désir et l’autre est de le satisfaire ». Enfant, je rêvais souvent que je tombais par hasard sur des boîtes de livres merveilleux et abandonnés, et mes bras étaient trop petits pour les emporter tous à la maison. Je me réveillais avide et frustrée. Aujourd’hui, ils arrivent directement à la maison par boîtes pleines, et mon espace-temps est trop petit pour les accueillir tous…