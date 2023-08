Disparue du radar médiatique depuis cinq ans, l’influenceuse Lil Tay, suivie par des millions de gens sur Instagram, fait l’objet de reportages partout dans le monde depuis mercredi. Décryptage en quatre actes de ce feuilleton où elle a été déclarée morte… puis toujours vivante.

Qui est Lil Tay ?

Lil Tay est une adolescente qui a vécu une courte période de gloire, en 2018, après avoir publié des vidéos sur Instagram. La fillette, qui n’avait que 9 ans, personnifiait un rappeur exposant sa richesse, liasse de dollars américains en main. On la voyait présenter un appartement de luxe en Californie ou encore monter à bord d’une voiture sport, en jurant et en imitant le ton et la gestuelle hip-hop. Lil Tay, qui aurait grandi à Vancouver et à Los Angeles, s’était à l’époque associée à des rappeurs populaires, dont Chief Keef et XXXTentacion. Elle avait aussi participé à une série documentaire intitulée Life with Lil Tay. Selon les médias américains, son vrai nom est Claire Hope et elle est la fille d’Angela Tian, une agente immobilière de Vancouver, et de Christopher Hope, un avocat de cette même ville. Plus de 3,5 millions de personnes sont abonnées à son compte Instagram.

Que s’est-il passé mercredi ?

Le feuilleton a débuté mercredi matin quand un message qui semblait avoir été écrit par ses proches est apparu sur le compte Instagram officiel de Lil Tay. Il annonçait la mort « soudaine et tragique » de l’adolescente, mais aussi celle de son frère aîné. « C’est le cœur lourd que nous annonçons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire », était-il écrit dans une publication supprimée jeudi. Le magazine Variety a écrit avoir eu une confirmation du décès par le « management » de l’influenceuse. La nouvelle a fait le tour du monde. Interrogé par le magazine Insider, Harry Tsang, qui se présente comme l’ancien agent de Lil Tay, avait toutefois appelé à la « prudence », rappelant la « complexité de la situation ». Le père de la jeune fille a dit ne pouvoir commenter la situation.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LILTAY Lil Tay

Que s’est-il passé jeudi ?

Jeudi matin, le tabloïd américain TMZ a publié un article soutenant que Lil Tay était toujours en vie et que son compte Instagram avait été piraté. Voici la déclaration que la famille aurait transmise à TMZ et qui est attribuée à Lil Tay : « Je veux clarifier que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les bons mots. Ces 24 heures ont été très traumatisantes. Toute la journée d’hier, j’ai été bombardée d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis. » Si cette déclaration est véridique, on ignore pourquoi il aura fallu 24 heures à la famille avant de faire cette mise au point pour le moins importante. Lil Tay aurait aussi précisé que son nom légal est Tay Tian et non Claire Hope.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LILTAY L’une des photos les plus récentes de Lil Tay sur les réseaux sociaux

Que s’est-il passé pour elle depuis cinq ans ?

Lil Tay a disparu des réseaux sociaux quelques mois seulement après son apparition, en 2018. Selon les médias américains, elle a été au centre d’une bataille judiciaire complexe entre ses parents, qui ne partageaient pas la même vision quant à son avenir. En juin 2018, Lil Tay aurait écrit « aidez-moi » dans une publication sur Instagram aujourd’hui effacée. Selon le magazine Insider, sa page Instagram – alors suivie par 2,5 millions de personnes – avait ensuite été utilisée dans une campagne de dénigrement dirigée contre son père. En 2021, son grand frère Jason a lancé une campagne GoFundMe pour aider leur mère à regagner la garde complète de ses enfants.