(Los Angeles) La célèbre mannequin américaine Bella Hadid s’est longuement confiée dimanche sur la maladie chronique dont elle souffre depuis 15 ans, expliquant sur Instagram son absence aux derniers défilés de haute couture, et laissant entrevoir son retour.

Agence France-Presse

Dans un message accompagné d’extraits de son dossier médical et de photos d’elle sous perfusion ou à l’hôpital, Bella Hadid est revenue sur ses « 15 ans de souffrance invisible » en raison de la maladie de Lyme et de longs traitements, se disant « enfin en bonne santé ».

« Je serai de retour quand je me sentirais prête », déclare la star de 26 ans, l’une des mannequins les plus populaires de sa génération, avec sa sœur Gigi Hadid.

Elle n’avait pas participé aux derniers grands rendez-vous de la mode, dont le Met Gala et à la Fashion Week de Paris, laissant craindre à certains son retrait définitif des podiums.

Isabella Hadid, de son vrai nom, avait déjà dans le passé évoqué la difficulté de mener sa carrière en raison de sa maladie.

« Être aussi triste et malade alors que j’ai énormément de chance, de privilèges, d’opportunités et d’amour autour de moi est peut-être la chose la plus déroutante qui soit », a-t-elle confié dimanche.

« Tout ça a pesé sur moi d’une manière que je ne peux pas vraiment expliquer », a-t-elle aussi dit, assurant toutefois : « Je vais bien et […] vous ne devez pas vous inquiéter ».

Sa mère et son frère, également mannequins, souffrent aussi de la maladie.

Selon une méga-étude de 2022, plus de 14 % de la population mondiale a eu la maladie de Lyme, causée par une bactérie et transmise par les morsures de tiques.

La maladie de Lyme est rarement mortelle, mais les personnes mordues par une tique infectée ont souvent une éruption cutanée et souffrent de symptômes pseudo-grippaux, notamment des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements.