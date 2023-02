Les dirigeants de l’entreprise allemande Adidas ont estimé vendredi qu’ils pourraient perdre jusqu’à 1,7 milliard de dollars canadiens en chiffre d’affaires s’ils persistent à garder hors des rayons les produits dessinés en collaboration avec Kanye West.

On se souviendra qu’Adidas a rompu tous ses liens commerciaux avec le rappeur américain en 2022 après que ce dernier eut formulé des commentaires antisémites sur Twitter et Instagram. Dans ces publications, jugées « inacceptables, haineuses et dangereuses » par Adidas, West proclamait notamment son admiration pour Hitler et les nazis, ce qui lui a valu d’être suspendu de Twitter par Elon Musk.

La décision du musicien de porter un t-shirt White Lives Matter lors de la Semaine de la mode de Paris, en octobre 2022, lui avait aussi valu de nombreuses critiques. Rappelons que l’homme de 45 ans a aussi suggéré qu’il pourrait briguer la présidence des États-Unis en 2024.

Le comportement pour le moins provocateur de l’artiste place Adidas face à un dilemme puisqu’il reste beaucoup de marchandises invendues de la collection Yeezy, imaginée par West (qui se fait désormais appeler Ye). L’équipementier allemand doit donc décider s’il remet en circulation certains articles, telles des chaussures au style futuriste.

Une décision coûteuse

La décision d’interrompre le partenariat avec Ye et de cesser la production des marchandises laissera un trou de 712 millions de dollars dans les profits prévus par l’organisation pour 2023. Détruire ce qu’il reste de la collection Yeezy pourrait de plus plomber les bénéfices d’exploitation de 712 millions supplémentaires.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Actuellement, notre performance est en deçà de ce qu’elle devrait être », a déclaré par communiqué Bjørn Gulden, directeur général d’Adidas, arrivé en poste il y a un mois.

L’année 2023 sera une période de transition pour jeter les bases d’une entreprise qui sera de nouveau profitable et en croissance. Bjørn Gulden, directeur général d’Adidas

Cette annonce a fait chuter l’action d’Adidas de 10 % vendredi dernier. Il s’agirait de sa quatrième baisse depuis le mois de juillet.

Selon Bloomberg, l’association entre le fabricant de vêtements et le géant du rap, paraphée en 2020, a rapporté des revenus de 2,4 milliards à Adidas. Elle devait arriver à échéance en 2026.

Avec The Guardian