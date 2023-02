Velan est un fabricant de robinetterie industrielle de haute technicité établi à Montréal depuis 1950. L’entreprise, dont le chiffre d’affaires et de près de 380 millions US, emploie environ 1650 personnes et exploite des usines dans neuf pays.

L’entreprise montréalaise de fabrication de robinetterie industrielle Velan est acquise par une entreprise texane de plomberie industrielle, Flowserve, pour une somme totale annoncée de 329 millions de dollars canadiens.

Fondée à Montréal en 1950 par Karel Velan, un ingénieur immigré de Tchécoslovaquie, l’entreprise Velan est considérée comme l’un des meneurs de l’industrie de la robinetterie de haute technicité pour des secteurs comme l’énergie nucléaire, la pétrochimie et la cryogénie industrielle. Cotée à la Bourse de Toronto (VLN), Velan emploie environ 1650 personnes et exploite des usines dans neuf pays.

Selon ses plus récents résultats trimestriels, annoncés il y a un mois, Velan se dirigeait vers un chiffre d’affaires de 380 millions US pour son exercice 2022-2023, en repli de 3 % par rapport à l’année précédente. Elle se dirigeait aussi vers un bénéfice annuel avant impôt aux environs de 19 millions US, en baisse probable de 23 % sur un an.

Pour sa part, l’entreprise Flowserve, établie à Dallas, au Texas, est un fournisseur de produits et de services de plomberie industrielle qui a des activités dans une cinquantaine de pays.

Cotée à hauteur de 4,4 milliards US à la Bourse de New York, Flowserve a clos son exercice 2022 avec un chiffre d’affaires préannoncé aux environs de 3,6 milliards US, et un carnet de commandes en hausse de 30 %, à 2,7 milliards US.

Dans son annonce de l’achat de Velan, la haute direction de Flowserve affirme vouloir maintenir une « forte présence au Québec, notamment en conservant le siège de Velan à Montréal ».

Mais dans son annonce à ses actionnaires, Flowserve indique aussi qu’elle anticipe des économies de synergie de coûts d’exploitation de l’ordre de 20 millions US dans les deux années suivant la clôture de la transaction.

« Grâce à sa position enviable sur les marchés nucléaire, cryogénique, industriel et de la défense et à son portefeuille de produits hautement complémentaires, Velan vient consolider notre stratégie de diversification, de décarbonation et de numérisation […] en nous apportant un chiffre d’affaires significatif sur le marché de l’après-vente et des possibilités de synergies », indique Scott Rowe, président et chef de la direction de Flowserve, dans le communiqué d’annonce aux investisseurs boursiers.

Pour les actionnaires de Velan, le prix d’achat au comptant de 13 $ CAN par action convenu avec Flowserve représente une prime d’un peu plus de 100 % par rapport au cours moyen des actions de Velan à la Bourse de Toronto depuis 30 jours.

Les actionnaires minoritaires de Velan seront appelés à se prononcer sur cette transaction lors d’une assemblée spéciale bien qu’elle ait déjà été acceptée et recommandée par le conseil d’administration et les actionnaires de contrôle de Velan, c’est-à-dire la famille du fondateur Karel Velan.

De l’avis du président du conseil, James Mannebach, l’entente de vente convenue avec l’entreprise texane Flowserve représente « le point culminant d’un processus exhaustif et robuste d’examen des options stratégiques visant à maximiser la valeur pour les actionnaires » de Velan.

Selon M. Mannebach, cette entente d’une valeur totale de 329 millions CAN « fournit aux actionnaires de Velan l’occasion de réaliser une prime immédiate et attrayante sur leurs actions ».

Quant à la continuité des activités de l’entreprise, son président du conseil affirme que « nous voyons un avenir radieux pour Velan au sein des activités mondiales de premier plan de Flowserve […] et nous avons hâte de collaborer avec leur équipe pour intégrer rapidement l’entreprise et réaliser les avantages considérables de ce regroupement d’entités complémentaires ».