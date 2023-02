Le géant du camionnage TFI International a terminé l’année 2022 avec des bénéfices accrus malgré un repli de ses revenus provoqué en partie par le ralentissement de certains créneaux du marché du camionnage aux États-Unis.

Ainsi, à son quatrième trimestre clos le 31 décembre, TFI affiche un bénéfice net en hausse de 6 % à 153,5 millions US, par rapport à 144,1 millions US un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel du trimestre est aussi en hausse de 1 % sur un an, pour atteindre 216,9 millions US.

Pendant ce temps, les revenus totaux de TFI au 4e trimestre ont fléchi de 8 % à 1,96 milliard US. Selon la haute-direction de TFI, ce recul des revenus est « principalement attribuable » à la vente des activités de camionnage au Mexique en août 2022, mais aussi à une « réduction des volumes dans les opérations de transport de lots brisés (partiels) aux États-Unis en raison d’une demande plus faible. »

N’empêche, de l’avis de son président du conseil d’administration et chef de la direction, Alain Bédard, « TFI International a réussi à terminer l’année 2022 avec de solides résultats pour le quatrième trimestre, et ce en dépit de l’instabilité macroéconomique, des dépenses liées au carburant et de la vente d’actifs l’été dernier. »

Pour l’ensemble de son exercice 2022, les revenus totaux de TFI se chiffrent à 8,81 milliards US, en hausse notable de 22 % par rapport aux revenus de 7,22 milliards US durant l’année 2021 de sortie de crise socio-économique de la pandémie.

En excluant la surcharge de carburant, les revenus annuels se chiffrent à 7,36 milliards US, en hausse de 14 % par rapport à l’exercice précédent.

Quant au bénéfice net de l’exercice 2022, il se chiffre à 823,2 millions US, en hausse de 9 % par rapport au montant de 754,4 millions US comptabilisé en 2012.

Pour les actionnaires canadiens de TFI, le bénéfice par action se chiffre ainsi à 9,02 $ CA en fin d’exercice 2022, soit 14 % de plus sur un an. L’entreprise a d’ailleurs rehaussé récemment de 30 % le montant de dividende sur ces actions ordinaires, qui s’établit désormais à 35 cents CA par trimestre.