(Londres) Le British Museum a intenté une action en justice mardi contre un ancien conservateur accusé d’avoir volé des centaines d’objets de ses collections et de les avoir mis en vente en ligne.

Jill Lawless Associated Press

Le musée poursuit Peter Higgs, qui a été licencié en juillet 2023 après la découverte de la disparition de plus de 1800 objets. Les avocats du musée affirment que M. Higgs a « abusé de sa position de confiance » pour voler des pierres précieuses anciennes, des bijoux en or et d’autres pièces dans les réserves au cours d’une décennie.

La juge de la Haute Cour britannique, Heather Williams, a ordonné à M. Higgs de répertorier ou de restituer tous les objets en sa possession dans un délai de quatre semaines. Elle a également demandé la divulgation de ses dossiers eBay et PayPal.

Le musée affirme avoir récupéré jusqu’à présent 356 des objets disparus et espère en retrouver davantage.

« Les objets qui ont été volés dans le musée ont une importance culturelle et historique », a déclaré l’avocat du musée, Daniel Burgess, dans ses arguments juridiques écrits.

M. Burgess a affirmé que l’accusé avait tenté de « brouiller les traces » en utilisant de faux noms, en créant de faux documents, en manipulant les archives du musée et en vendant des objets à un prix inférieur à leur valeur.

M. Higgs, qui a travaillé dans le département de la Grèce et de Rome du musée pendant plus de deux décennies, nie ces allégations et a l’intention de contester les prétentions juridiques du musée.

Il n’a pas assisté à l’audience de mardi en raison de problèmes de santé, ont indiqué ses avocats.

Une enquête policière distincte sur l’affaire est en cours et M. Higgs n’a pas été accusé de crime.

Le directeur du musée, Hartwig Fischer, a démissionné après la révélation de la perte des objets en août, s’excusant de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux l’avertissement d’un historien de l’art selon lequel des objets de sa collection étaient vendus sur eBay.

Le président du conseil d’administration, George Osborne, a reconnu que la réputation de l’institution, vieille de 265 ans, avait été endommagée par cet épisode.

Le musée du XVIIIe siècle, situé dans le quartier de Bloomsbury, au centre de Londres, est l’une des plus grandes attractions touristiques du Royaume-Uni, visité par six millions de personnes par an. Ils viennent voir une collection allant des momies égyptiennes et des statues grecques antiques aux trésors vikings, en passant par des rouleaux contenant de la poésie chinoise du XIIe siècle et des masques créés par des peuples autochtones du Canada.