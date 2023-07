Avec les beaux jours, pourquoi ne pas faire un tour des œuvres murales créées dans les quartiers montréalais depuis un an par l’organisme MU ? Un tour à vélo… en étant très prudent ! Sans se presser ! Voici un circuit de 10 œuvres que nous avons parcouru avec Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice de MU. Bonne balade !

1. Sans titre, de Borrris

Ruelle De Maisonneuve, 1116-1120, boulevard De Maisonneuve Ouest, H3A 1P4

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une des plus belles œuvres murales de MU

Splendide œuvre colorée, dessinée sur le mur d’une ruelle, l’œuvre de Borrris est une belle initiative de MU en collaboration avec la Ville, Tourisme Montréal et l’organisme Montréal Centre-Ville dans le but de retaper nos ruelles souvent enlaidies par les conséquences des activités commerciales et un certain laisser-aller. Le propriétaire du mur a même posé, de sa propre initiative, un éclairage pour mettre l’œuvre en évidence. Bravo !

2. Les mots et les choses, de Rafael Sottolichio

Ruelle Peel, près du 1100, rue Sainte-Catherine Ouest, H3B 1H4

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les mots et les choses, de Rafael Sottolichio

Restaurée et aménagée l’été dernier avec du mobilier, la ruelle Peel accueille cette belle murale de Rafael Sottolichio qui présente ses œuvres « tel un cabinet de curiosités où le caractère et la forme des objets dessinent des théâtres et un catalogue ». Un aménagement qui rend la ruelle plus accueillante et vivante qu’elle ne l’était précédemment. Idéale pour une pause gourmande ou un moment de détente, à proximité des restaurants, cafés et boutiques du quartier.

3. Flore 132, de Diane Roe

1450, rue City Councillors, H3A 2E6

PHOTO OLIVIER BOUSQUET, FOURNIE PAR MU « La délicatesse des fleurs en origami rappelle la beauté et la fragilité de notre pays », dit l’artiste Diane Roe.

L’œuvre de Diane Roe est composée de morphologies de paysages que l’on retrouve sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Elle vise à rappeler aux passants la diversité de la faune et de la flore québécoises, des richesses que l’on doit honorer et protéger…

4. L’art magnétique (Hommage à Jean Paul Riopelle), de Marc Séguin

625, rue Milton, H2X 1W7

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE S’inspirant de l’intention mystique qui accompagne l’art de Riopelle, Marc Séguin est resté fidèle à l’enchantement et à l’équilibre d’intention et d’instinct qui caractérisaient son œuvre.



Cette œuvre située près de l’Université McGill est le résultat d’une association entre la Fondation Riopelle, MU, la Ville, Tourisme Montréal et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à l’occasion des célébrations du centenaire de la naissance de Riopelle. Marc Séguin a représenté l’oie blanche, si chère à Riopelle, au-dessus d’une sphère qui figure un soleil couchant ou une planète et qui vient d’une œuvre que Marc Séguin avait offerte à Riopelle.

5. La prémisse d’une fleur, d’Agostino Iacurci

5250, avenue Gatineau, H3T 1Z9

PHOTO FOURNIE PAR MU Premise of a Flower, première œuvre murale d’Agostino Iacurci au Canada

La prémisse d’une fleur a été réalisée dans le cadre du réaménagement de la rue Jean-Brillant. L’artiste italien a voulu représenter la dynamique du quartier. Les plantes et fleurs en illustrent la diversité culturelle et la végétation omniprésente du mont Royal. Les pots symbolisent la maison qui veille sur les citoyens.

6. Bonjour, de Cyndie Belhumeur et MC Marquis

7220, avenue Bloomfield, H3N 2G9

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les designs typographiques ludiques évoquent la confusion ressentie quand on entreprend l’étude d’une langue…

Cette œuvre de lettres et de mots à découvrir a été réalisée en collaboration avec la Fondation pour la langue française et l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Elle fait partie d’un projet de trois œuvres murales visant à mettre de l’avant l’apprentissage de la langue française par les immigrants récemment arrivés au Québec.

7. Le grand voyage vers notre invisible inconnu, de Carlito Dalceggio

654, avenue Beaumont, H3N 1V5

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Nouvelle œuvre murale dans Parc-Extension

Plus large œuvre murale de la dernière saison de MU (350 pieds), l’œuvre est au cœur du nouveau parc Dickie-Moore. « Il y a trois lunes, j’ai rêvé que je traversais la vallée de la recherche. Une vallée imaginaire et si mystérieuse et belle, entremêlée de longs escaliers architecturaux et de coquillages géants, de créatures libres, entre humaines et animales ; des esprits qui se matérialisent pour devenir visibles. De ce rêve, cette murale est l’aboutissement en couleurs d’un grand voyage vers notre invisible inconnu », dit son auteur, Carlito Dalceggio.

8. Hommage à Yannick Nézet-Séguin, de MC Baldassari

10401, rue Berri, H3L 2G9

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Œuvre murale de MC Baldassari

Réalisée en hommage au chef d’orchestre de l’Orchestre métropolitain par MC Baldassari, cette œuvre murale se trouve en plein cœur d’Ahuntsic-Cartierville, là où Yannick Nézet-Séguin est né. Elle met en lumière l’univers de ce bâtisseur culturel d’exception : ludique, créatif, énergique et organisé à la fois. « À travers sa posture, on ressent son calme, son émotion, mais aussi son savoir-faire et son intensité. Sortie tout droit de son cœur, une vague colorée dépeint une représentation différente et contemporaine de la musique classique », explique MU.

9. Et ainsi de suite, de Jimmy Beaulieu

4250, rue du Parc-René-Goupil, H1Z 1X7

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Et ainsi de suite illustre les trois étapes d’une manifestation : la préparation, la manif et la fraternisation qui la suit.

Pour son 60e anniversaire, la Ligue des droits et libertés a fait réaliser cette œuvre sur le bâtiment de la piscine René-Goupil, dans le quartier Saint-Michel. Elle illustre la convergence des luttes menées depuis la Révolution tranquille, le droit de manifester et l’interdépendance des droits de la personne. Jimmy Beaulieu a représenté ces luttes comme un élément rassembleur qui tisse des liens sociaux. Il a souhaité refléter le côté accueillant et inclusif du parc et du quartier, à travers la diversité des personnages peints.

10. Hommage à Jean Duceppe, de HSIX

1770, rue Montcalm, H2L 3H5

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jean Duceppe jonglant avec les activités de sa carrière.

Initiative du Théâtre Jean-Duceppe pour marquer le centenaire de la naissance de son fondateur et le demi-siècle de création du théâtre, l’œuvre murale de Hsix est à l’intersection des rues Montcalm et Robin. Jean Duceppe apparaît avec ses yeux brillants et ses mains ouvertes et accueillantes. Hsix a ajouté trois sphères, illustrant la carrière de Jean Duceppe constituée du théâtre, de la radio/télévision et de la politique.