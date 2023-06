Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présente Le clan du loup : l’art de Dempsey Bob, jusqu’au 10 septembre. Première rétrospective consacrée au sculpteur sur bois de la côte nord-ouest du Canada, l’exposition réunit une soixantaine d’œuvres de cet artiste britanno-colombien appartenant au clan du Loup au sein de la nation tahltan-tlingit.

L’exposition somptueuse des œuvres de Dempsey Bob émane de la Collection McMichael d’art canadien de Kleinberg, près de Toronto, et du musée du mécène et collectionneur Michael Audain, à Whistler. Elle a été présentée l’hiver dernier à Kleinberg, dans un commissariat signé par la conservatrice en chef de la Collection McMichael, Sarah Milroy, une critique d’art qui a fait partie de la liste finale des personnes pressenties pour diriger le Musée des beaux-arts du Canada, et par Curtis Collins, directeur et conservateur en chef de l’Audain Art Museum. La conservatrice du MBAM Iris Amizlev a eu la responsabilité d’organiser l’exposition à Montréal.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dempsey Bob au MBAM, devant une de ses sculptures

Dempsey Bob était présent lors du vernissage. L’artiste de 75 ans était particulièrement ému de revoir plusieurs de ses œuvres qu’il n’avait pas revues depuis près de 40 ans. « Cela a été difficile de les réunir toutes, a-t-il dit en plaisantant. Mes collectionneurs les gardent très proches d’eux ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Khoh dene, 2018, cèdre jaune et peinture acrylique

Les sculptures en bois d’aulne de Dempsey Bob font l’objet d’une véritable fascination depuis son premier solo dans une galerie commerciale de Vancouver en 1989. Lors du vernissage, le collectionneur américain George Gund avait tout acheté ! Ce fut un tournant de sa carrière, selon l’artiste qui rend hommage à ses proches pour lui avoir permis de créer. « L’art est important, a-t-il dit. C’est l’art qui nous rend humains et civilisés. C’est le flambeau de la culture qui, elle-même, est la matière qui permet de vivre en société. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Beaver Eagle Mask, 1989

Les œuvres de sa période 1974-2018 parlent de la nature, de la faune, des légendes et de la spiritualité de sa famille autochtone. L’exposition est présentée de façon chronologique, ce qui permet de prendre conscience de l’évolution de son travail technique, formel et documentaire.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Raven and Frog Headdress, 1988-1989

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Loups dans la couverture d’hiver, une œuvre de 1999-2002 faite d’une couverture et d’un masque

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE À droite, Masque loup, aigle et humain, 1997

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Eagle Mask, 2001, et Eagle Mask, 2000

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le corbeau et la lumière du jour mise en boîte, 2013 1 /5









Dempsey fusionne le style classique de la sculpture autochtone de la côte Nord-Ouest avec ses variations et innovations contemporaines. Iris Amizlev, conservatrice au MBAM

Le visiteur découvre des masques, dont certains comprennent des éléments inspirés de l’art européen, ainsi que des objets conçus avec sa sœur Linda Bob, tels qu’une cape, une couverture et une robe de chef. Sa qualité de représentation des humains et des animaux (aigle, ours, loup, grenouille, saumon) est époustouflante. On reste coi devant la finition de ses œuvres, avec un toucher et des teintes d’une grande douceur.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Coiffe loup, 1988-1989

Le loup tient une grande part dans l’art de Dempsey Bob car ce dernier appartient au clan traditionnel du Loup grâce au lien maternel. « Le loup est fort, intelligent, fier et libre », dit-il, avant de rendre hommage à sa grand-mère et à une artiste, Frida Diesing, de qui il a beaucoup appris lorsqu’il a participé à ses cours de sculpture à Prince Rupert. Une artiste qui a enseigné à nombre de sculpteurs aujourd’hui renommés tels que Norman Tait et Don Yeomans.

Il regrette d’ailleurs que les mérites de sculptrice de Frida Diesing n’aient pas été reconnus à cause du fait qu’elle était une femme.

Sans elle, je ne serais pas là. Dans notre tradition, les femmes tissaient mais ne sculptaient pas. Dempsey Bob

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Statuette de grenouille, 1989, 48 cm de hauteur

L’exposition présentée avec soin dans quatre belles salles est accompagnée d’un catalogue (en anglais seulement), Dempsey Bob In His Own Voice, publié par Sarah Milroy, qui fait le tour en 212 pages de la vie et de l’exceptionnelle production de ce sculpteur hors pair.

Le clan du loup – L’art de Dempsey Bob, au MBAM, jusqu’au 10 septembre.