L’organisme Les Impatients, dont les locaux se trouvaient au quatrième étage de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, ravagé par un incendie le 25 mai dernier, offrira ses ateliers de création artistique au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) à partir du 12 juin, a confirmé le directeur général de l’organisme, Frédéric Palardy.

Les Impatients, qui viennent en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, pourront recommencer à offrir leurs ateliers de création aux 130 personnes qui se rendaient chaque semaine dans le bâtiment patrimonial de la rue Sherbrooke.

Une entente conclue cette semaine avec le Musée des beaux-arts de Montréal permettra ainsi d’accueillir la clientèle du centre-ville de l’organisme, dont les bureaux ont été temporairement déplacés rue Peel à la suite de l’incendie.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le Musée des beaux-arts de Montréal permettra à l’organisme des Impatients de tenir ses ateliers en ses murs cet été.

Du 12 juin au 21 août, deux ateliers par jour seront ainsi offerts dans les locaux du MBAM, à raison de quatre jours par semaine. Une nouvelle qui a permis au directeur général des Impatients, Frédéric Palardy, de souffler un peu.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général des Impatients, Frédéric Palardy, dans les locaux de l’organisme, au quatrième étage de la Chapelle historique du Bon-Pasteur… avant l’incendie.

C’est très généreux de leur part, c’est eux qui ont appelé. On va aussi augmenter le nombre d’ateliers qui sont offerts juste en face de la Chapelle, aux Trois Sapins, dès la semaine prochaine. Frédéric Palardy, directeur général des Impatients

Les ateliers offerts dans les 25 autres lieux à travers la province – qui touchent plus de 900 personnes – continuent d’être offerts comme à l’habitude.

Se refaire une santé… financière

La Chapelle historique du Bon-Pasteur abritait les bureaux administratifs de l’organisme, mais aussi sa galerie d’art et sa boutique. L’organisme, qui a célébré ses 30 ans d’existence l’an dernier, a déclaré des pertes de plus de 700 000 $, y compris des œuvres d’art, dont plusieurs dons de collectionneurs, ainsi que des instruments de musique.

« On accumule les œuvres d’art pour nos encans, explique M. Palardy, donc c’est sûr que là, on a perdu des œuvres d’une valeur totale d’environ 370 000 $. Il y avait entre autres deux Nicolas Baier et un Cosgrove, mais aussi environ 1000 pièces de notre collection permanente, dont la majorité des œuvres se trouvent à l’Institut de santé mentale de Montréal. »

Heureusement, les dons majeurs, ajoutés aux encans peu de temps avant (on y trouve régulièrement des Riopelle, Tousignant, Sullivan, Molinari, etc.), ne s’y trouvaient pas, le prochain encan étant le rendez-vous annuel de septembre, Parlez-moi d’amour.

D’ici deux semaines, Les Impatients lanceront « une campagne de financement à plusieurs facettes », a indiqué Frédéric Palardy. L’encan de septembre suivra, comme prévu. L’an dernier, il a rapporté plus de 360 000 $ à l’organisme.

Déménagement définitif à venir

Le directeur général des Impatients a également pris la décision de déménager les bureaux de l’organisme de façon définitive.

« La Ville de Montréal nous aide à trouver de nouveaux locaux permanents, nous dit M. Palardy. On occupait un espace de 6000 pi2 à la Chapelle, mais nos besoins ont beaucoup augmenté, donc on aimerait doubler notre superficie ; on a aussi besoin d’un espace qui donne sur la rue pour mettre en valeur notre boutique. »

Le Service de la culture de la Ville a confirmé que l’Office municipal d’habitation de Montréal travaillait de près avec Les Impatients, mais aussi avec les autres organismes dont les locaux se trouvaient dans la Chapelle historique du Bon-Pasteur, notamment le Festival Vues d’Afrique, la Fondation Nelligan, Héritage Montréal, et La Chapelle, bien sûr, qui organisait les concerts de la magnifique salle, qui devra être complètement reconstruite.