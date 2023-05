Musée d’art contemporain de Montréal

La poésie de Lili Reynaud-Dewar

Le Musée d’art contemporain de Montréal frappe fort avec les sculptures et vidéos de Lili Reynaud-Dewar. Créant des œuvres complexes, théoriques et poétiques – nourries de littérature et de militantisme – la plasticienne française réputée s’intéresse à une pratique artistique transgressive et évolutive. Et ça fait du bien…