Il y avait déjà quelques années qu’il était possible de trouver à la foire Papier des œuvres appartenant à d’autres médiums que celui que désignait son nom. Sa prochaine édition reflétera cette ouverture grâce à une nouvelle identité : la foire Papier devient Plural foire d’art contemporain.

Ce changement de nom vise, explique-t-on, à témoigner plus justement de la pluralité des pratiques représentées lors de l’évènement.

Bien qu’attachée à la convivialité de ses premières éditions, qui a permis à bien des esthètes de poser les premières pierres de leur collection sans se saigner, la foire Papier ne proposait plus seulement des œuvres dites abordables, depuis un petit moment.

« Maintenant, on a des œuvres d’intérêt muséal, de grand format, les artistes les plus connus ou les plus collectionnés par les institutions, on les retrouve de plus en plus nombreux à la foire. Aujourd’hui, Papier, c’est vraiment un bon portrait de l’excellence de l’art canadien », expliquait la directrice générale de l’Association des galeries d’art contemporain, Julie Lacroix, lors d’un entretien avec La Presse en août dernier.

On promet néanmoins que Plural, qui réunira sous un même toit plus de 40 galeries canadiennes, demeurera fidèle à son rôle de vitrine pour le grand public sur la fine fleur de l’art contemporain au pays.

Après avoir dû composer avec un calendrier bousculé par la pandémie, la foire, dont la 15e édition s’est tenue en août dernier, renouera en 2023 avec le printemps, du 21 au 23 avril, au Grand Quai du Port de Montréal.