Chemin de La Martine, Petite-Rivière-Saint-François, de la série I Have Been There – Charlevoix, 2021, performance de Chun Hua Catherine Dong, photographie numérique, impression sur papier

Les artistes montréalais Gabor Szilasi et Chun Hua Catherine Dong partagent l’affiche d’une exposition de photographies au Musée de Charlevoix, à La Malbaie. Deux regards complémentaires sur la région charlevoisienne. L’un, de 1970, sur sa population. L’autre, de 2021, sur ses paysages. Deux démarches de documentation et de contemplation.

(La Malbaie) Consacré à l’histoire et à l’art populaire, le Musée de Charlevoix a été sondé par Claude Goulet, l’ange gardien des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, pour y créer une de ses missions photographiques. Dans le but de documenter le paysage local. Évidemment, cela prenait, en même temps, un retour aux pérégrinations de Gabor Szilasi dans la région en 1970, avec ses images devenues emblématiques.

PHOTO GABOR SZILASI, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE CHARLEVOIX Mme Alexis (Marie) Tremblay, dans sa chambre à coucher. L’Isle-aux-Coudres, 1970, tirage argentique sur papier fibre, virage au sélénium

Afin que cette documentation soit aussi ancrée dans le présent, un jury a choisi d’adjoindre au corpus de Gabor Szilasi la vision de la jeune photographe montréalaise Chun Hua Catherine Dong, artiste de la performance qui utilise son corps comme territoire visuel dans sa démarche qui touche à des sujets comme l’immigration, la race et le genre.

PHOTO MICHEL ANTOINE CASTONGUAY, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE CHARLEVOIX Quai de Petite-Rivière-Saint-François, de la série I Have Been There — Charlevoix, 2021, performance de Chun Hua Catherine Dong, photographie numérique, impression sur papier

Le duvet en soie utilisé par Chun Hua Catherine Dong lors de ses performances.



Depuis 2015, elle se met régulièrement en scène dans des espaces publics dans le cadre de son projet I Have Been There pour lequel elle s’étend sur le sol, pieds nus et recouverte d’un duvet de soie brodée tel le linceul qui recouvre le corps des défunts dans sa ville d’origine, en Chine. Elle a été invitée à prolonger ce corpus dans Charlevoix lors d’une résidence de dix jours au musée.

PHOTO MICHEL ANTOINE CASTONGUAY, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE CHARLEVOIX Pointe de l’Islet, L’Isle-aux-Coudres, de la série I Have Been There – Charlevoix, 2021, performance de Chun Hua Catherine Dong, photographie numérique, impression sur papier

L’expo comprend des images de I Have Been There faites un peu partout sur la planète, les photographies de 1970 de Gabor Szilasi imprimées à l’argentique avec Alain Lefort et les mises en scène réalisées dans Charlevoix en août-septembre 2021 par Chun Hua Catherine Dong avec la collaboration de trois photographes locaux, Michel Antoine Castonguay, Donald Lavoie et Lucie Couillard, la conservatrice du musée qui a géré tout le projet.

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DE CHARLEVOIX Vue de l’exposition

15 pays, 33 villes et 250 sites

Chun Hua Catherine Dong, avec son insertion dans le paysage, évoque son attachement à ses origines en même temps qu’une certaine communion avec la terre sur laquelle elle s’étend. Depuis 2015, elle a fait de telles interventions dans 15 pays, 33 villes et 250 sites. « L’expérience dans Charlevoix était assez différente de celle à New York, dit-elle. À New York, j’avais eu quelques inquiétudes avant de la réaliser, car on était au milieu de la pandémie, et il y avait encore de l’hostilité envers les communautés de l’Asie orientale. Mais ça s’est bien passé […].

Dans Charlevoix, je me suis sentie à l’aise et en sécurité, car j’étais dans la nature. Et c’est tellement beau, Charlevoix. Chun Hua Catherine Dong, artiste de la performance

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La conservatrice Lucie Couillard et Gabor Szilasi au Musée de Charlevoix

Les grandes photos de Gabor Szilasi ornent les cimaises. « On les a réalisées à l’argentique avec des planches contacts faites à partir de négatifs agrandis, dit-il. Alain les a développées dans ma chambre noire. C’est un beau résultat. Elles sont montées sur carton, sans verre, donc sans reflets. » Des images d’autres corpus de Gabor Szilasi sont diffusées sous la forme d’un diaporama. Et une vidéo de 15 minutes permet d’apprécier le travail réalisé en chambre noire.

Retour aux sources

Gabor Szilasi a bien aimé cette collaboration avec Chun Hua Catherine Dong. « J’aime beaucoup ce qu’elle fait, dit-il. Sa performance est intéressante. Elle a bien choisi les paysages de Charlevoix. » Pour lui, c’est aussi un retour dans une région qui lui rappelle tant de souvenirs. Onze ans après y avoir exposé une quarantaine de photos à la Cité d’art de Cap-à-l’Aigle, ancienne église reconvertie en centre artistique et située entre La Malbaie et Saint-Fidèle.

PHOTO GABOR SZILASI, EXPOSÉE AU MUSÉE DE CHARLEVOIX « Quand j’ai pris cette photo en 1970, toute la famille s’était mise dans les fenêtres et le monsieur avait mis son chapeau par terre en me disant que ce n’était pas poli d’être photographié par un photographe professionnel avec un chapeau ! », raconte Gabor Szilasi.

PHOTO GABOR SZILASI, EXPOSÉE AU MUSÉE DE CHARLEVOIX Claude Tremblay, Sylvain Desgagnés, Marie-Hélène Tremblay, au café Au Boute de Toute, Saint-Joseph-de-la-Rive, 1970, Gabor Szilasi, tirage argentique sur papier fibre, virage au sélénium

PHOTO GABOR SZILASI, EXPOSÉE AU MUSÉE DE CHARLEVOIX Luc Simard, Édouard Guay et Joseph Lajoie devant un stock-car, Saint-Urbain, 1970, Gabor Szilasi, tirage argentique sur papier fibre, virage au sélénium

Mariée dansant au banquet de ses noces, hôtel Cap-aux-Pierres, L'Isle-aux-Coudres, 1970, Gabor Szilasi, tirage argentique sur papier fibre, virage au sélénium







Mission photographique Charlevoix : Gabor Szilasi 1970 — Chun Hua Catherine Dong 2021, au Musée de Charlevoix, jusqu’au 30 avril