(New York) Une vente aux enchères chez Christie’s à New York de la collection d’art du cofondateur de Microsoft Paul Allen, mort en 2018, a rapporté mercredi et jeudi le montant record de 1,62 milliard de dollars US, avec cinq œuvres à plus de 100 millions de dollars chacune.

Andréa BAMBINO Agence France-Presse

Signe que le marché de l’art continue de croître de manière insolente malgré les incertitudes géopolitiques et économiques, ces cinq peintures ont toutes été vendues mercredi soir lors d’une soirée mémorable au Rockefeller Center de Manhattan.

Il s’agit de Georges Seurat Les Poseuses Ensemble-Petite version vendue 149,2 millions de dollars, Paul Cézanne La montagne Sainte-Victoire 137,7 millions, Vincent Van Gogh Verger avec cyprès 117,1 millions, Paul Gauguin Maternité II 105,7 millions et Gustav Klimt Birch Forest vendue 104,5 millions de dollars.

Le chiffre record absolu pour une vente aux enchères d’œuvres d’art s’était établi mercredi soir à plus de 1,5 milliard de dollars. Jeudi soir, la seconde partie de la vente n’a atteint « que » 116 millions de dollars.

PHOTO ELAINE THOMPSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Paul Allen est mort en 2018.

Au total sur les deux jours, Christie’s a annoncé un montant astronomique de plus de 1,62 milliard de dollars.

« La collection de Paul G. Allen a attiré des dizaines de milliers de visiteurs dans les galeries d’art de Christie’s à travers le monde et est dorénavant entrée dans l’histoire établissant un record de la vente aux enchères la plus chère jamais » réalisée, s’est réjoui dans un communiqué le PDG de la maison new-yorkaise, Guillaume Cerutti.

Au total, la collection comportait » 155 chefs d’œuvre s’étendant sur 500 ans d’histoire de l’art (et) 100 % ont vendus. Sur les clients du monde entier, « 28 % des œuvres en valeur ont été achetées mercredi soir par des clients asiatiques », selon Christie’s.

La société contrôlée par la holding Artémis du milliardaire français François Pinault avait annoncé que la totalité du montant des ventes serait versée à des œuvres caritatives. Malgré sa brouille avec Bill Gates, son partenaire dans la naissance de Microsoft en 1975, le milliardaire américain Paul Allen, avait signé en 2009 son « Giving Pledge », s’engageant à faire don de la majorité de sa fortune.

La valeur de cette collection a dynamité le précédent record de la collection Macklowe, du nom d’un richissime couple new-yorkais, qui a atteint 922 millions de dollars chez la concurrente Sotheby’s au printemps.

Avec ces ventes et celle d’un portrait de Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn d’Andy Warhol parti en mai pour 195 millions de dollars, l’année 2022 devrait rester comme l’une des plus lucratives de l’histoire du marché de l’art.