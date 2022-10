(Soyez féconds et multipliez-vous)

Un bébé, à quel prix ?

Des bébés nés à Montréal de mères célibataires catholiques vendus à des familles juives du Canada et des États-Unis dans les années 1940 et 1950. Poursuivant sa réflexion sur le tabou de l’infertilité, l’artiste Heidi Barkun explore les liens entre ce marché noir et le lieu même qui accueille sa plus récente exposition : Projet Casa, une ancienne clinique médicale, puis gîte touristique, devenue un espace d’art contemporain.